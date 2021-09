Vaccinatiegraad in onze provincie stokt: dit zijn de consequenties

We krijgen lokale uitbraken

Door de lage vaccinatiegraad komen er zeker nog lokale uitbraken van corona, verwacht epidemioloog Carolien Koop van de GGD Zeeland. "Iedereen die niet gevaccineerd is, raakt een keer besmet. De deltavariant is heel besmettelijk", zegt de epidemioloog stellig.

Landelijk is 82 procent van de Nederlanders van 18 jaar en ouder volledig ingeënt. In Zeeland wordt dat percentage in de meeste gemeenten niet gehaald. Hekkensluiters vormen de gemeenten Reimerswaal (60 procent) en Tholen (67 procent).

Hoe groot worden de corona-uitbraken?

Dat er uitbraken komen is zeker, volgens Koop. "De mensen die zich principieel niet laten vaccineren, wonen in dezelfde dorpen en dezelfde wijken. En met de besmettelijke variant, zullen er heel snel heel veel mensen ziek worden." Of er dan een grote besmettingsgolf over Zeeland zal gaan? "Dat zou kunnen, maar hoe groot die zal zijn weten we niet."

Coronavaccins (foto: ANP)

Voorspellingen zijn moeilijk, aldus Koop. "We hebben in Tholen en Reimerswaal al veel besmettingen gezien, dus het kan zijn dat er al een hoge mate van immuniteit bestaat."

Om een massale coronagolf te voorkomen, roept de GGD op om de basismaatregelen van afstand houden, geen handen schudden en handen wassen aan te houden. Op die manier kan het aantal ziekenhuisopnames worden verspreid over de tijd.

Wat zijn de gevolgen voor mensen die wel zijn gevaccineerd?

Onder de gevaccineerden zijn alleen mensen waarbij het immuunsysteem niet goed werkt nog erg kwetsbaar. Voor anderen die volledig gevaccineerd zijn, vallen de risico's relatief mee. "Je kunt wel nog besmet raken, maar de kans op ziekenhuisopname is echt heel erg klein", aldus Koop.

Uiteindelijk ontstaat er volgens de epidemioloog een natuurlijke groepsimmuniteit als iedereen die niet gevaccineerd is, een besmetting (of meerdere besmettingen) heeft doorgemaakt en daardoor immuniteit opbouwt.

Ziekenhuizen houden rekening met meer coronapatiënten De Zeeuwse ziekenhuizen roepen mensen op zich te laten vaccineren. Komen er veel coronapatiënten, dan zijn snel weer afgeschermde cohort-afdelingen ingericht. De ziekenhuizen verwachten in de loop van het najaar een toename van coronapatiënten. Daar wordt niet naar uitgekeken. "We zijn wat huiverig voor de najaarsgolf vanwege het seizoen en de versoepelingen", zegt woordvoerder René Maas van ZorgSaam. "Nu is het relatief rustig, maar je weet dat er weer wat komt. De griep zou dit keer ook heviger kunnen toeslaan, dat geeft dan extra druk." "Ook wij zijn huiverig", zegt woordvoerder Ilona Wielmaker van Adrz. "De combinatie Covid-19 en de griep kan weer voor grote werkdruk zorgen omdat beide groepen in isolatie worden verpleegd en niet bij elkaar kunnen liggen." De ziekenhuizen roepen mensen op om zich te laten vaccineren, tegen corona én griep.

