Minister Grapperhaus: 'Structureel meer geld voor aanpak ondermijnende criminaliteit in Zeeuwse havens'

Grapperhaus was in Vlissingen om zich te oriënteren op de aanpak van de georganiseerde criminaliteit in de havens, zoals drugssmokkel. Hij heeft gesproken met vertegenwoordigers van bedrijven, de havenautoriteiten en douane en politie. Daarnaast heeft hij ook gesprekken gehad met bestuurders van gemeenten en provincie.

Structureel meer geld

"Het kabinet heeft structureel 400 miljoen euro uitgetrokken voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit", zei Grapperhaus desgevraagd. "En er komt een extra jaarlijks budget voor de mainports van Nederland. Dus Vlissingen en Terneuzen gaan daar zeker iets van merken."

Gemeenten en havenschappen dringen er al langer bij de minister op aan om meer geld vrij te maken voor criminaliteitsbestrijding in onder andere de Zeeuwse havens. Zeeland is volgens hen zwaar onderbedeeld. In oktober vorig jaar concludeerde onderzoeksinstituut TNO nog dat er te weinig kennis en capaciteit is om criminaliteit in de havens te bestrijden.

Minister Grapperhaus tijdens zijn werkbezoek aan SKC in Vlissingen. (foto: Omroep Zeeland)

Grapperhaus begon zijn werkbezoek bij het SKC aan het Bellamypark in Vlissingen. Het SKC is een onderdeel van het compensatiepakket voor het mislopen van de marinierskazerne in Vlissingen. Het is de bedoeling dat er periodieke analyses gemaakt worden om beter zicht te krijgen op trends en ontwikkelingen van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit.

Knooppunten van drugshandel

Aandacht voor haven gebonden ondermijning is daarbij niet ondenkbaar. Havens zijn knooppunten in de drugshandel. De bestrijding van ondermijning in havengebieden is volgens minister Grapperhaus een belangrijk element in de aanpak van georganiseerde ondermijnende drugscriminaliteit.

