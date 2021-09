Zeeuwse Daan brengt in Hongarije twee culturen bij elkaar

De ouders van Daan kwamen op bezoek om de schoonouders beter te leren kennen (foto: Omroep Zeeland)

Daan kreeg afgelopen week zijn ouders op bezoek in Hongarije. Die kwamen eens uitgebreid kennis maken met de schoonouders, inclusief een rondleiding door hun stadje. "Dorp mag ik het niet noemen", lacht Daan. "Dat is hier net als op sommige plekken in Zeeland, dan worden ze boos."

Dagje Nederlandse cultuur

Morgen gaat Daan weer aan de slag met de Nederlandse cultuur. De Nederlandse school waar hij werkt heeft namelijk een cultuurdag. "Normaal gesproken nodigen we dan een Nederlands iemand uit om te vertellen over een boek of film of over geschiedenis, maar door corona kon dat nu niet." In plaats daarvan gaan ze op stap, de natuur in. De leerlingen krijgen dan opdrachten gekoppeld aan de Nederlandse cultuur.

Beluister hier het gesprek met Daan in Hongarije:

Daan, onze Zeeuw in Hongarije