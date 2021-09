Racoon vindt credits voor 'eigen blad' overdreven

De eerste twintig pagina's zijn exclusief gereserveerd voor Racoon. Maar de vele aandacht vinden de mannen eigenlijk wat overdreven. "Al mijn ideeën zijn geschrapt", grapt bassist Maarten van Damme. "Toen we gevraagd werden zijn we gaan brainstormen en kwamen er wat onderwerpen naar voren. Dan is het verder gewoon doen. Hoofdredacteur Jean-Paul Heck heeft verder alles gekaderd en in goede banen geleid."

Koffie en bolussen

Zanger Bart van der Weide vult aan dat aan hem niet te veel credits toegeschreven moet worden. "Buiten het voorwoord schrijven, heb ik vooral voor koffie en bolussen gezorgd. De interviews hebben we ook niet zelf afgenomen, maar overgelaten aan de professionals."

Toch zijn ze trots en blij met het eindresultaat. "Het is een hele eer om gevraagd te worden. Het is gewoon een heel cool blad en gaat in de kist met herinneringen. Maar eerst even lezen natuurlijk."

De bandleden van Racoon met hoofdredacteur Jean-Paul Heck bij de onthulling van het blad (foto: Omroep Zeeland)

Ook hoofdredacteur Jean-Paul Heck is dik tevreden. "Ik vind Racoon al jaren een van de beste bands van Nederland. Ik heb ze wel eens The Beatles van Nederland genoemd. Hun nieuwe Nederlandse plaat is ook weer briljant. Daarnaast zijn het eerlijke jongens zonder opsmuk en daar hou ik van."

Het samenwerken was, ondanks dat ze elkaar al jaren kennen, soms een uitdaging. "Ze hebben alle vier een andere persoonlijkheid. Bart is bijvoorbeeld recht voor zijn raap en een beetje onvoorspelbaar, wat natuurlijk heel leuk is. Dennis is bedachtzaam, spontaan en eerlijk. Maarten is echt een muzikant, een joviale Brabander met hele goede ideeën."

In het blad staan bijvoorbeeld verhalen over de geschiedenis van de Zeeuwse popmuziek. Ook staat er een interview in met de ontdekker van Racoon, Michel Schoots. "En dat is heel bijzonder want hij laat zich normaal gesproken niet zo snel interviewen".

Slechte suggesties heeft Heck niet gehoord. "Behalve dan dat het interviewen van Pearl Jam of Paul Simon iets te ambitieus was."

Het blad ligt vanaf vrijdag in de winkels.

