Oesterseizoen is geopend: duurzaam keurmerk voor alle oesters

Vanaf dit jaar vallen alle Nederlandse oesters - en die komen allemaal uit Zeeland - onder het MSC-keurmerk. Dat betekent dat ze duurzaam gekweekt, geoogst en verwerkt zijn.

De bodemoesters hadden die certificering al, de tafeloesters en de wild geraapte oesters komen daar nu bij. "Als je oesters koopt is het moeilijk om een verschil te zien tussen een bodem- of tafeloester. Het is goed dat het nu voor allemaal geldt", zegt Kees van Beveren, voorzitter van de Nederlandse Oestervereniging.

Voorzitter Kees van Beveren (links) krijgt het keurmerk overhandigd (foto: Omroep Zeeland)

"Een oester is puur natuur, we kweken oesters en voegen er niks aan toe. Het is goed dat dat met een keurmerk aangegeven wordt", zegt Van Beveren trots. Volgens hem kunnen we rekenen op een kwalitatief uitstekend oesterseizoen. "De oesters zijn mooi vol en ze smaken weer uitstekend. We zijn als sector ook weer heel blij dat ze weer geserveerd kunnen worden in de horecagelegenheden."

Alle Nederlandse oesters worden in Zeeland gekweekt. Jaarlijks worden gemiddeld zo'n 20 tot 25 miljoen stuks opgevist en verkocht. Na het opvissen van de oesters wordt de voorraad oesters in betonnen oesterputten bewaard om ze vers te houden. Daar staan ze in kratten gestapeld, in vers zeewater. Twee keer per dag gaat er vers water uit de Oosterschelde de putten in en uit.

In het afgelopen seizoen is de horeca maanden dicht geweest, toch heeft dat de afzet niet sterk verminderd. "We zijn rond de kerstdagen een campagne gestart en de consumptie vanuit huis nam flink toe. Vooral ook onder jongeren. Dat willen we nu graag vasthouden", zegt de voorzitter.