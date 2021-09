Na science fiction en drama, nu bijna een happy end in Hulst

Een hele happening, want het gigantische voertuig kon natuurlijk niet door de historische stadspoorten van Hulst. Toen de kraan op z'n plek stond en volop aan het werk was, was het voor ontwikkelaar Jos Goossen, exploitant Paul Morres en aannemer Patrick Hemelaar van bouwbedrijf Van Driessche, het moment voor een bescheiden feestje.

Euforisch moment

Bij Morres, kartrekker van het eerste uur, was het een "euforisch moment" dat de bioscoop er na jaren gedoe en onzekerheid nu toch gaat komen. Want nog maar een paar jaar geleden proostte hij ook al op de goede afloop, op een heel andere locatie in Hulst. Vanwege het faillissement van de projectontwikkelaar viel zijn droom bijna in duigen.

Patrick Hemelaar, Paul Morres (in cabine) en Jos Goossen bij de start van de bouw van de bioscoop in Hulst (foto: Omroep Zeeland)

Na het debacle op de Houtmarkt verrijst de Koning van Engeland het komende half jaar aan de Nieuwe Bierkaai, op de lage kade aan het water. Om de kademuren te beschermen, wordt er niet geheid maar geboord met zogenaamde grondverdringende palen. De grond - al eerder minutieus op archeologische waarden onderzocht - wordt daarbij zo min mogelijk verstoord. Omdat er al eerder bouwplannen voor deze locatie waren, zitten er al tientallen palen in de grond. Daar komen er tot en met morgen nog eens 48 bij.

Geen één bezwaar

De Hulster politiek is in haar nopjes met de komst van de nieuwe bioscoop. Wethouder Diana van Damme noemde het heel bijzonder dat er helemaal geen bezwaren waren binnengekomen en dat de vergunningprocedure dus snel doorlopen kon worden. In de raad klonken volgens Jos Goossen opgeluchte geluiden. "Op de oude plek werd alleen science fiction en drama gedraaid. Nu enkel nog films met een happy end", grapte een raadslid.

Het was een hele toer om met de enorme kraan op de toekomstige plek van de bioscoop in Hulst te komen (foto: Omroep Hulst)

De bioscoop met drie zalen opent in april de deuren. Pal naast de bioscoop trekt restaurant State uit Lamswaarde na een grondige verbouwing in het vroegere café De Meerpaal.

