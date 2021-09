Vlissingen huilt zilte tranen om 'rondje Boele'

De boulevard van Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

Voor veel Vlissingers is het rondje boulevard één van de belangrijkste bezienswaardigheden van de stad. "Dit betekent voor veel mensen dat ze ook Vlissingen gaan negeren! Dus nog meer leegstand. Zonde van de ondernemers!", reageert iemand op Facebook. Een andere volger reageert ook op de plannen van de gemeente: "Dat vind ik niet leuk. Eén keer in de week een rondje boulevard is goed voor mij."

Anderen zagen ook weer kansen: "Nu eens kijken of ik korting op de wegenbelasting krijg? Minder weg om te rijden, dus minder betalen toch?", schrijft iemand.

'Hier wonen wordt steeds minder leuk!'

Ook reageerde een Facebookgebruiker met een foto van zijn auto. Hij gaat regelmatig een ijsje of broodje halen op de boulevard. "Ze moeten gewoon de overlastgevers aanpakken. Maar dat zal wel te lastig zijn", schrijft hij. "Wordt er niet meer gekeken wat de Vlissingers willen? Geen veerboot meer waar je leuk met je auto heen en weer kon varen, geen rondje boulevard meer..."

"Nou, ik vond het leuk wonen maar het wordt steeds minder leuk!", reageert iemand anders.

Vlissingen gaat de Boulevard autoluw maken. Wie gaat het 'rondje 'Boele' ook zo missen? Lees hier meer đŸ‘‰... Posted by Omroep Zeeland on Wednesday, September 22, 2021

Ook voor zorgverleners blijkt de boulevard een belangrijke plek te zijn. "Onze cliënten van de dagbesteding gaan dit ritje zeker missen. Een aantal keren in week rijden wij met een vol busje over de boele. Ze genieten hier enorm van."

Veel mensen vragen zich ook af hoe het moet met mensen die slecht ter been zijn. "Nooit meer over de Boulevard als je geen invalide bewijs in je auto hebt. Dus mensen die beperkt zijn mogen niet meer een rondje over de Boulevard meerijden?", vraagt iemand zich af. Ook maken mensen zich zorgen over ouderen. "Vader loopt niet meer goed, dus rijden mijn ouders graag even over de boulevard..."

'Scheurneuzen'

Toch zijn er ook positieve reacties. "Elke dag zijn er wel weer een paar scheurneuzen die over het middengedeelte rijden en mijn aangepaste fiets bijna omver rijden omdat ze geen rekening houden met driewielers", reageert iemand op onze website. Voor sommigen kan de sluiting niet vroeg genoeg komen. "Waarom wachten tot 2024? De overlast is nu!"

