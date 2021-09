Topontwerper Edwin Oudshoorn presenteert collectie gebaseerd op Zeeuwse klederdracht in Goese kerk

(foto: Omroep Zeeland)

De avond wordt afgetrapt met mode uit Goese winkels. Daarna volgen de vele creaties van Oudshoorn. De een kleurrijk, de ander zwart met kant en bloemen. In bijna alle creaties is meteen een link naar de Zeeuwse klederdracht te zien.

Oorijzers en bloedkoralen kettingen

De modellen dragen veel oorijzers, maar ook de bloedkoralen kettingen zijn regelmatig terug te zien. "Het lijkt wel alsof hij Zeeland een beetje vermengd heeft met Japan", zegt een van de bezoekers.

"Het is een creatieve knipoog zoals ik als buitenstaander dingen zag. Het is toch een klederdracht die voornamelijk vroeger werd gedragen en dat vind ik wel jammer", vertelt Oudshoorn zelf over zijn collectie.

(foto: Omroep Zeeland)

"De Zeeuwse dracht heeft namelijk bizarre en gekke silhouetten. De grote schouders, de kantpatronen dat soort dingen zie je terug. Vroeger plaatsten ze blauw papier achter kant, ik heb dat met zwart-wit gedaan. Verder zie je de gelaagdheid terug, de vele rokken over elkaar maar dan wel luchtig. Een beetje Zeeuws en een beetje sexy."

De 41-jarige modeontwerper heeft zijn atelier in Amsterdam. Hij staat bekend om zijn romantische en sprookjesachtige jurken en signatuur. Hij ontwerpt 'gewone' jurken, bruidsjurken en kostuums voor in het theater.

Het evenement is georganiseerd door Goes Marketing en die is maar wat blij dat de vijfde editie eindelijk kon plaatsvinden. "We hebben alles heel snel moeten regelen, want de vergunning kregen we nog maar enkele weken geleden", zegt citymarketeer Tom de Koning.

Keer op keer weet de organisatie bekende modeontwerpers te strikken voor de catwalk. "Het is een kwestie van veel vragen, blijven vragen en beelden laten zien van voorgaande edities." Welke er nog op zijn lijstje staan. "Oh, nog best heel wat, maar die hou ik voor mezelf."

Meer modeshows en activiteiten

Goes Couture wordt voor de vijfde keer georganiseerd. Ontwerpers Addy van den Krommenacker, Ronald Kolk, Claes Iversen en David Laport presenteerden tijdens de eerdere edities hun collectie.

De avond is de aftrap voor het meerdaagse evenement Goes Modestad, waarmee Goes Marketing Goes als modestad van zuidwest Nederland op de kaart wil zetten. Op het programma staan nog verschillende modeshows, een vintagemarkt en een modetentoonstelling met mode uit heel Europa in het oude stadhuis.