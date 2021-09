Raad Goes unaniem akkoord met opknapbeurt meubelboulevard

Woonboulevard in Goes (foto: Omroep Zeeland)

Een aantal raadsfracties sputterde nog wat tegen op detailniveau, maar binnen twintig minuten kreeg verantwoordelijk wethouder Cees Pille groen licht om verder met de gebiedsvisie aan de slag te gaan. De raad benadrukte wel dat hij goed moet blijven overleggen met de ondernemers en gebruikers. De wethouder hoopt tegen de zomer van 2022 een eerste voorstel te kunnen presenteren.

Blauwe zone

Onderdeel van de zogenoemde kwaliteitsimpuls is de aanwezigheid van voldoende en goed aangelegde parkeervakken in het gebied. De gemeente wil er het betaald parkeren (de eerste twee uur tegen een laag tarief) zoals het nu geldt handhaven. Maar vanuit de ondernemers en gebruikers gaan stemmen op voor het realiseren van een zogenoemde blauwe zone - dat is een zone waar gratis parkeren voor een beperkte tijd (bijvoorbeeld twee uur) mogelijk is met een parkeerschijf. Goes kent geen blauwe zones. Ondernemers zijn met elkaar in gesprek over het leveren van een financiële bijdrage, zodat zo'n zone misschien toch gerealiseerd kan worden.

Renaultgarage

Het Marconigebied is al enkele jaren een zorgenkind: er is leegstand, de verkeerssituatie is allesbehalve optimaal en de ontsluiting laat te wensen over. Een duidelijke, optische verbinding met het Goese centrum ontbreekt en enkele braakliggende terreinen maken het gebied er niet fraaier op. Als klap op de vuurpijl wordt de kop van de Marconistraat ontsierd door het afgebrande en deels overwoekerde gebouw, waar voorheen de Renaultgarage van Autocentrum Goes was gevestigd.

Dit is een bericht van Streekomroep De Bevelanden