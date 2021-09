Zeeuwse studenten houden klimaatmars: 'We hebben geen vertrouwen in de kabinetsplannen, het moet sneller'

Studenten van de HZ, de UCR en Scalda doen mee aan de actie (foto: Simon Jongepier)

Dinsdag tijdens de Troonrede zei koning Willem-Alexander dat 'het leven van toekomstige generaties onomkeerbaar zal veranderen' als we op het vlak van klimaatbeheersing doorgaan op de huidige voet. Heleen Vanagt, student aan de UCR in Middelburg, kan niet zo veel met die woorden. "We hebben geen vertrouwen in de kabinetsplannen die op Prinsjesdag zijn gepresenteerd. Er moet meer en vooral sneller actie worden ondernomen. Het is altijd veel gepraat."

Studenten vragen aandacht voor het klimaat op de Markt in Middelburg (foto: Simon Jongepier)

Daarom gaat Vanagt vandaag met veertig medestudenten actievoeren. Eerst in Middelburg, daarna in Utrecht. Ze gaan in het blauw. "Als metafoor naar de straten van Utrecht, die onderlopen als de opwarming van de aarde doorzet", zegt Vanagt. "Vooral voor Zeeland is het belangrijk om de opwarming te temperen, omdat we hier deels onder de zeespiegel zitten. Als de opwarming te groot wordt, gaat het fout."

Ook de huisdieren werden bij de actie ingezet (foto: Simon Jongepier)

De activiteiten horen bij de zogenoemde SDG Action Day, dat staat voor Sustainable Development Goals, oftewel duurzame ontwikkelingsdoelen. Dit is op 25 september ondertekend door 193 VN-landen met als doel de wereld tot een betere plek te maken in 2030. Sindsdien wordt ieder jaar op 25 september een speciale dag georganiseerd. Dit jaar is er voor het eerst een tweedaags evenement.