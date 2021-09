Milan Vader wordt prof bij Jumbo en gaat ook op de weg rijden

Milan Vader, hier op archiefbeeld (foto: Orange Pictures)

Op de website van Jumbo-Visma geeft Vader aan het gaaf te vinden voor zijn nieuwe ploeg te gaan rijden. "Het is in mijn ogen het toonaangevende team van dit moment. Het is leuk dat het een Nederlandse ploeg is. Daardoor voelt het een beetje als thuiskomen." Vader zal dus ook deels op de weg gaan rijden. Een stap in het onbekende. "Koersen op de weg is relatief nieuw voor mij. Vroeger heb ik wel op de weg gekoerst, maar niet heel veel. Ik heb er veel zin in. Het team heeft veel kennis en ervaring in huis, dus dat gaat goedkomen."

Bij Jumbo-Visma denken ze dat de Middelburger het best tot zijn recht komt in wedstrijden tot en met het middengebergte. "Hij is explosief bergop", zegt sportief directeur Merijn Zeeman. "In zo'n wedstrijdprogramma willen we hem dingen gaan leren. Hoe snel pakt hij het op, het rijden in een peloton, een World Tour-peloton? Dat is iets dat we echt nog moeten gaan zien. Daarbij gaan we ook de World Cup-kalender van het mountainbiken bekijken en de kampioenschappen die daarbij horen. En hoe we daar een goede afwisseling in gaan vinden."

Bij Team Jumbo-Visma staat volgend seizoen met Mick van Dijke uit Colijnsplaat nog een Zeeuw onder contract. Antwan Tolhoek uit Yerseke verruilt na dit seizoen de Nederlandse ploeg juist voor het Amerikaanse Trek-Segafredo.

Nederlands kampioen op de mountainbike

Milan Vader is drievoudig (en regerend) Nederlands kampioen op de mountainbike. Op de Olympische Spelen eindigde hij afgelopen zomer als tiende.