Robesin wil beslaglegging op ontpolderwerken Hedwige

Johan Robesin (foto: Omroep Zeeland)

De al ontmantelde Hedwigepolder loopt vol met water uit de Westerschelde. "Zwaar vervuild water", schrijft Robesin in een brief aan de politie Zeeland West-Brabant, het Functioneel Parket en de Afdeling Milieudelicten. Het chemische bedrijf 3M in Antwerpen heeft toegegeven kankerverwekkende PFAS-stoffen in de Westerschelde te hebben geloosd. Het hele gebied loopt daardoor volgens Robesin groot risico.

Robesin wil dat ook het Rijk betrokken wordt in de beslaglegging, omdat het gaat om een Rijksinpassingsplan, dat onder regie van de Provincie Zeeland wordt uitgevoerd. Al het materieel dat in de Hedwigepolder staat, zou in beslag moeten worden genomen.

Vorige maand deed Robesin vanwege de PFAS-vervuiling aangifte bij de politie van een milieudelict. Hij zet zich al jaren in om het ontpolderen van de Hedwigepolder tegen te gaan. Nu bekend is geworden dat het water in de Westerschelde vervuild is met PFAS vreest Robesin voor vervuiling van de polder.