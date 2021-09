Dennis de Nooijer begint aan zware trainersklus bij Terneuzense Boys: 'Benieuwd hoe we ervoor staan'

De oud-voetballer van onder meer Sparta Rotterdam en SC Heerenveen kreeg een belletje van Terneuzense Boys, nadat Hubert van den Hemel - zijn voorganger - gedwongen stopte als trainer, omdat hij niet over de benodigde papieren beschikte. "Daarna hebben we een gesprek gehad, dat eigenlijk heel positief was", zegt De Nooijer.

Handhaving

De doelstelling die De Nooijer heeft meegekregen is helder, maar allesbehalve simpel: de Boys behoeden voor degradatie uit de 1e klasse zaterdag. De afgelopen twee seizoenen werden de oranjezwarten uit Terneuzen 'gered' door corona, want beide keren stond de ploeg onder de rode streep, maar had het geluk dat de degradatieregeling kwam te vervallen. "We willen ons handhaven, zo is dat ook uitgesproken door de club. Het hangt ook af van de tegenstanders. Alleen van Kloetinge weet ik dat ze als ploeg sterker zijn geworden."

Hereniging

De Nooijer is tevreden over zijn selectie en de manier waarop die versterkt werd deze zomer. Onder meer Remon de Vlieger kwam over van derde divisionist GOES. Beiden werkten vijftien jaar geleden ook al samen bij de Jeugd Voetbal Opleiding Zeeland; De Nooijer als jeugdtrainer en De Vlieger als 14-jarige junior. "De club en de trainer, eigenlijk het totaalplaatje, zijn de redenen dat ik gekozen heb voor Terneuzense Boys", zegt De Vlieger.

Daardoor missen we nu een echte spits, dat is wel een flinke tegenvaller." Dennis de Nooijer, over de gevolgen van de blessure van Miroslav Peric bij Terneuzense Boys

De middenvelder zal een offensieve rol krijgen op het middenveld, maar moet bovenal de kar gaan trekken met zijn ervaring. "Tot nu toe bevalt me dat wel goed, ook omdat ik me aanvallend meer kan laten zien." Dat zal ook wel moeten, nu goaltjesdief Miroslav Peric er waarschijnlijk tot de winterstop uitligt. "Daardoor missen we nu een echte spits, dat is wel een flinke tegenvaller", aldus De Nooijer.

Buitenlandse avonturen

Hoelang De Nooijer trainer blijft van Terneuzense Boys kan hij niet zeggen. De oefenmeester heeft voor een seizoen getekend en wil niet te ver vooruitkijken. Het werken in het buitenland in China en België is hem goed bevallen. "Zo'n avontuur zou ik nog wel een keer aan willen gaan, maar zo ver kijk ik niet. Laat de competitie eerst maar beginnen, daar kijk ik nu vooral naar uit."