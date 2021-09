JB Meijers speelt The Smiths na

JB Meijers - The Headmaster Ritual

The Smiths, een Britse alternatieve rockgroep, kwam op in de jaren tachtig. JB. "Ze maakten ambachtelijke eigen liedjes met spitsvondige teksten van leadzanger Morissey en tamelijk briljante composities van Johnny Marr, één van mijn gitaarhelden. De popmuziek in die tijd was heel erg pompeus geproduceerd, muziek waar ik niet zo veel mee had. The Smiths kwamen daardoor vrij hard binnen."

Waarom zou je professionals erbij halen als je het ook zelf kan met bloed zweet en tranen?" JB Meijers

Toch had JB geen behoefte een eigen draai aan het nummer te geven. "Ik wilde gewoon uitpluizen hoe ze dat gedaan hadden. Ik heb het allemaal zelf opnieuw ingespeeld. Voor mij is het een kick, maar ik kan me voorstellen dat mensen zeggen: 'het is gewoon precies hetzelfde'."

Do-it-yourself-mentaliteit

JB Meijers heeft het nummer van begin tot eind helemaal zelf gespeeld en opgenomen. "Alles. Dat is mijn punk-achtergrond. 'Do-it-yourself' was het credo. Waarom zou je professionals erbij halen als je het ook zelf kan met bloed zweet en tranen? Er zijn vast betere bassisten, drummers en zangers, maar het feit dat ik het zelf doe, daar gaat het gewoon om."

The Headmaster Ritual is de eerste cover van een reeks nummers waarop JB Meijers zich heeft gestort. Over de andere nummers wil hij nog niet veel kwijt: "Er komen er nog meer. Het gaat een beetje alle kanten op, random keuzes. Dat is nog een verrassing natuurlijk."

Voor JB Meijers was het een kick om The Headmaster Ritual helemaal zelf in te spelen

Screenshot uit de videoclip The Headmaster Ritual (foto: JB Meijers)

Luister hier naar het origineel: The Smiths - The Headmaster Ritual