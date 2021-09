Zeeuws-Vlaamse gemeenten krijgen nu ook anonieme tips binnen om criminaliteit tegen te gaan

Het meldpunt is onafhankelijk van de politie, tips worden alleen doorgegeven als de anonimiteit van de melder is gegarandeerd. (foto: ANP Foto)

Tot nu toe werden de tips die binnenkwamen over de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten alleen gedeeld met de politie. Die gaf relevante tips door aan de gemeenten in het lokale overleg tussen politie, openbaar ministerie en de gemeente. "Het is fijn dat ze nu rechtstreeks met ons worden gedeeld", legt woordvoerder Saskia de Vries van de gemeente Terneuzen uit.

"Sommige tips zijn echt bedoeld voor de politie, maar soms gaat het ook over overlast in buurten en wijken en dan is het wel fijn dat wij dit nu dan ook te horen krijgen. Zodat er bij meerdere tips over hetzelfde probleem actie ondernomen kan worden door gemeente."

"We hebben bij het signaleren van criminele activiteiten de ogen en oren van onze inwoners hard nodig. Dat kunnen we als politie en gemeente niet alleen. Durft iemand niet naar de politie te stappen, vanwege angst voor wraak of omdat ze de dader kennen, dan kunnen ze anoniem melding doen bij Meld Misdaad Anoniem", zegt burgemeester Erik van Merrienboer van Terneuzen.

Anoniem is anoniem

Meld Misdaad Anoniem is een onafhankelijk meldpunt en geen onderdeel van de politie. Bij het meldpunt kan anoniem melding worden gemaakt over hennepteelt, drugslabs, illegale prostitutie, fraude en onverklaarbaar vermogen. Het meldpunt kan ook worden gebruikt door getuigen van zware criminaliteit. De anonimiteit van de melder staat altijd centraal. Tips en meldingen worden alleen doorgegeven als de anonimiteit van de melder gewaarborgd is.

"Anoniem is dus echt anoniem", zegt burgemeester Jan-Frans Mulder van Hulst. "Wij kijken vervolgens of we op basis van de melding in samenwerking met bijvoorbeeld de politie kunnen ingrijpen."