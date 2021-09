WK veldrijden 2026 in Perkpolder

In januari 2020 won Matthieu van der Poel voor de vierde keer de Vestingcross (foto: Omroep Zeeland)

Ook Italië en België hadden zich - naar verluidt - kandidaat gesteld voor het WK, maar de UCI besliste vrijdag tijdens een congres dat het WK naar Zeeland toegaat.

Afgelopen zomer was wethouder Jean-Paul Hageman van de gemeente Hulst al positief over de komst van het WK. "Ik schat de kans op 80 tot 90 procent dat het WK komt", zo vertelde Hageman tijdens de presentatie van de plannen in Perkpolder.

"Als het WK komt, zetten we Zeeland en met name Hulst op de kaart", zo vertelde Hageman afgelopen zomer. "Het WK wordt in tachtig landen uitgezonden op TV."

Gedeputeerde Jo-Annes de Bat en wethouder Jean-Paul Hageman (foto: Omroep Zeeland)

Het wereldkampioenschap wordt in 2026 op het voormalige veerhaventerrein in Perkpolder gereden en niet in de binnenstad van Hulst, waar jaarlijks de Vestingcross wordt gehouden. De initiatiefnemers denken in Perkpolder meer toeschouwers te kunnen ontvangen dan in het centrum van Hulst.

De wedstrijden staan gepland voor het laatste weekend van januari 2026.