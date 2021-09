Horecaondernemers worstelen met coronacheck: 'Dit is het lastigste van de afgelopen 1,5 jaar'

Bij speelboerderij 't Klok'Uus in 's-Heer Arendskerke gaat er wél gecontroleerd worden op een coronatoegangsbewijs. "Het is veruit de lastigste maatregel van de overheid die wij uit moeten gaan voeren", zegt Anne-Marie Lindhout. "Maar we gaan het toch doen. Ook al is het lastig uit te leggen en zal het ons klanten kosten."

Enorme lading bagger

"Toen we deze beslissing op Facebook hadden gezet, kregen we een enorme lading bagger over ons heen", zegt Lindhout. "Daar zijn we echt van geschrokken. Het gaat ons niet om de discussie over wel of niet vaccineren, we moeten een maatregel van de overheid uitvoeren."

't Klokuus in 's-Heer Arendskerke (foto: Omroep Zeeland)

"We vinden de nieuwe maatregelen moeilijk", gaat Lindhout verder. "Het is een maatregel die voor ons niet logisch is. Het is moeilijk uit te leggen waarom je hier wel en ergens anders niet wordt gecontroleerd. Maar wij hebben het ook niet verzonnen."

Lindhout merkt dat de nieuwe maatregelen effect hebben op haar zaak. "We hebben nu al annuleringen, mensen die abonnementen van hun kinderen opzeggen en kinderfeestjes die geannuleerd worden. Maar gelukkig staan daar ook weer een heleboel reserveringen voor morgen tegenover."

Horecaondernemers heten iedereen welkom: wel of niet gevaccineerd (foto: Omroep Zeeland)

Bij eeterij en spelerij de Vierlinden in Goes gaan ze niet controleren. Op een bord bij de ingang staat dat iedereen welkom is, gevaccineerd of niet. "We werken hier niet aan mee. Moet ik iemand aan de deur zetten die mensen de toegang moet weigeren als ze geen coronatoegangsbewijs hebben? Ik dacht het niet", zegt Jimmy Verlinde.

'In de grondwet staat dat je niet mag discrimineren'

"Bovendien staat er in de grondwet dat je niet mag discrimineren, en dat zouden we doen als we mensen gaan weigeren", zegt Verlinde. "Wij denken dat we echt in ons recht staan. En hier komen veel mensen die niet gevaccineerd zijn, die blij zijn dat ze bij ons nog wel terecht kunnen."

"We vinden het heel ver gaan dat we iemand zouden moeten tegenhouden, terwijl mensen er misschien wel helemaal niet voor gekozen hebben om wel of niet gevaccineerd te worden. Je kan je ook vanwege gezondheidsredenen niet vaccineren. Wij vinden het te ver gaan."

'We zijn geen politieagenten, maar ook geen politici'

Ook bij de Kloveniersdoelen in Middelburg werd er geworsteld met de beslissing over wel of geen check. "We willen iedereen op het hart drukken dat wij het heel erg ongemakkelijk vinden om gasten te vragen om een identiteitsbewijs en een QR-code", schrijven de werknemers van de Kloveniersdoelen op hun Facebookpagina. "We zijn geen politieagenten. Tegelijkertijd vinden we het oneerlijk dat we op deze manier de discussie in getrokken worden. Wij zijn ook geen politici."

We krijgen bij de Kloveniersdoelen dagelijks vragen over het coronatoegangsbewijs. Veel mensen willen weten of we de... Posted by Kloveniersdoelen on Wednesday, September 22, 2021