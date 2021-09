Zeeuwse Jan zoekt Zeeuwse Arubanen op voor mosselen (en het volkslied)

Jan Lamper, onze Zeeuw in Aruba (foto: Omroep Zeeland)

Heimwee naar huis heeft hij niet, al mist hij wel een lekker tongetje op zijn tijd. Op Aruba is ook wel vis te verkrijgen, "maar die is hier veel vaster van structuur dan in Nederland." De wahu en baracuda's die op Aruba langs de weg worden gefileerd en verkocht kunnen niet tippen aan een tongetje. Daarom laat Jan met enige regelmaat vis overkomen uit Nederland.

Elke doordeweekse dag spreken wij in de radiorubriek Zeeuw in het buitenland met een oud-provinciegenoot die in een ander land woont over hoe hij of zij de coronacrisis daar ervaart. Jan Lamper is twee jaar geleden samen met zijn vrouw naar Aruba vertrokken. Niet om te werken maar om van het pensioen te genieten. En om hun zoon, die al vijftien jaar op het eiland woont, en kleindochter (12) vaker te zien. De droom van zijn vrouw was om daar achteraan te reizen. Jan komt oorspronkelijk uit Yerseke, maar heeft ook lang in Goes gewoond. Hij is graag en veel in zijn tuin bezig en één keer per week rijdt hij ook oudere mensen naar de dagbesteding.

"In mijn vriezer ligt nu weer een kilo sliptongetjes", vertelt hij met het water alvast in zijn mond. En vanavond gaat hij aan de mosselen met drie andere Zeeuwen plus aanhang. De ene is hij per toeval op het eiland tegengekomen en bleek na kennismaking uit Burgh-Haamstede te komen. En die man was weer een andere Zeeuw op het vliegveld tegengekomen. Dat vroeg om een ontmoeting en zodoende zitten ze vanavond gebroederlijk aan de pannen met mosselen.

Zeeuws wordt er vanavond sowieso gepraat. En misschien, als de stemming erin zit, wordt het Zeeuwse volkslied ook nog even gezongen...

Jan praat ons wekelijks bij over de gebeurtenissen op Aruba