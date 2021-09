Hollander weet het na bekerechec zeker: 'Ontbreekt GOES aan scorend vermogen'

Trainer Kevin Hollander van GOES (foto: Orange Pictures)

De Bevelanders waren dinsdag zeventig minuten lang de bovenliggende partij, maar drukten dat uit in slechts één doelpunt, gemaakt door Gianni Tiebosch vanaf de strafschopstip. Te weinig zo bleek, want twee goals van de gasten uit Veenendaal deden GOES uiteindelijk de das om.

Gebrek aan scorend vermogen

Hoe beter GOES voetbalt, hoe duidelijk wordt dat het ontbreekt aan een doelpuntenmaker pur sang. "Dinsdag speelden we erg goed, maar drukken we dat niet uit in doelpunten. Dat is een terugkerend iets en ook geen toeval." Met name Sylvio Hage kreeg enkele goede kansen, die hij niet verzilverde. "Hij creëert die kansen zelf, maar dan ontbreekt het aan iemand die ze kan afmaken."

Guillaume Clinckemaillie werd gehaald door GOES, maar is nog niet trefzeker geweest (foto: René van der Vliet)

Intern is het men het er over eens dat de selectie onvoldoende is ingericht op scorend vermogen. "Dat hebben we met elkaar al wel geconstateerd, ja." Deze zomer werd er wel een spits gehaald, Guillaume Clinckemaillie, maar de voormalig spits van Hoek is mede door blessures nog altijd niet wedstrijdfit. "Bij zijn vorige club in België heeft-ie vanwege corona acht maanden stilgelegen. Het duurt dan even voor je weer volledig terug bent."

Blessurezorgen

Voor het duel met VVSB in de Derde Divisie heeft Hollander nog andere zorgen. Na de wedstrijd tegen DOVO kampen veel spelers met lichte pijntjes en het is de vraag wie er fit genoeg is om te kunnen spelen zaterdag. Souffiane el Ouazzani ligt er vier tot zes weken uit met een gekneusde enkel. Verder is Riad Elloukmani (liesklachten) nog een vraagteken. Wel zijn aanvoerder Ruben Hollemans en Stefan de Bert weer speelklaar.

GOES treft met VVSB een tegenstander die goed aan het seizoen begonnen is. De ploeg uit Noordwijkerhout staat zevende in de Derde Divisie met 8 punten. De Bevelandse ploeg is met 3 punten de nummer zestien.