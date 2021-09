Visserij in zwaar weer, behalve mosselsector

Zonsondergang met een vissersboot, foto vanaf de Brouwersdam gemaakt (foto: Hennie van Nieuwenhuize)

Om na de Brexit toegang te houden tot Britse wateren, is afgesproken dat niet-Britse vissers minder mogen vangen in die wateren. Daardoor mag er 12 procent minder haring en 25 procent minder makreel worden gevangen. Daar bovenop komt het verlies van visgronden door de komst van windparken op zee en natuur. Door de lockdowns is de vraag en dus ook de prijs van veel luxe vissoorten gedaald.

De export van vis en visproducten daalde vorig jaar met 2 procent tot 3,9 miljard euro, voor het eerst sinds jaren een daling. De import steeg daarentegen tot 2,9 miljard euro.

Negatief, behalve voor mosselsector

Daarnaast ziet het toekomstperspectief er ook niet al te rooskleurig uit voor de sector. Want het visakkoord met de Britten loopt in 2026 af, maar ook krijgen kustvissers mogelijk te maken met stikstofregels en wordt er in Brussel gesproken over het beperken van bodemberoerende visserij in bepaalde gebieden. Dat kan grote gevolgen hebben, omdat het merendeel van de vissers op deze manier zijn vangst binnenhaalt.

Alleen voor de mosselsector hebben de onderzoekers een positieve conclusie kunnen trekken. Alleen in deze sector hebben ze positieve ontwikkelingen gezien. Door prijsstijgingen werd afgelopen jaren meer geld verdiend, ondanks een matig seizoen. Daarnaast zijn kweekpercelen verbeterd wat volgens de onderzoekers positief zal doorwerken.