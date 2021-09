Kabinet gaat Zeeland helpen tegen PFAS-vervuiling Westerschelde (foto: Adri Joosse, Oost-Souburg)

Een van de Statenleden met kritiek is Eddy Heerschop (PvdA). "Men wijst naar Vlaanderen, men wijst naar Rijkswaterstaat, terwijl we als provincie Zeeland ook een verantwoordelijkheid hebben naar onze eigen inwoners", aldus Heerschop. "En die komt veel te weinig uit de verf." Het provinciebestuur is het niet eens met die kritiek. Zij zeggen dat bijvoorbeeld de waterkwaliteit onder de bevoegdheid van Rijkswaterstaat zit en zij dus geen grotere rol op kunnen eisen.

Eten uit eigen tuin

Als het aan de PvdA'er ligt, komt er op korte termijn duidelijkheid voor de Zeeuwen over onder andere de vraag of het nog wel verstandig is om groente uit eigen tuin te eten of zelf mosselen te plukken. Zaken waar de Vlaamse overheid wel voor waarschuwt. "Wij willen heel duidelijk dat op de provinciale site over PFAS staat: 'Mensen, wees nou voorzichtig. Doe het gewoon niet uit zelfbescherming'", legt Heerschop uit.

Harold van de Velde (SGP) snapt niet dat de provincie en Statenleden de afgelopen maanden verrast zijn door de berichtgeving over de vervuilde Westerschelde. "Dan is dat natuurlijk eigenlijk niet waar", zegt Van de Velde. Hij wijst er op dat er in de jaren '80 en '90 al in Provinciale Staten gedebatteerd werd over vervuiling in de Schelde. "Je zou kunnen concluderen dat er heel veel is gesproken, maar dat de praktijk in 2021 er nog steeds niet goed uit ziet", voegt hij daar aan toe.

Gisteren werd bekend dat demissionair minister Visser van Infrastructuur de provincie wil helpen met het krijgen van meer informatie over de PFAS-vervuiling van de Vlaamse overheid. Zowel het provinciebestuur als Provinciale Staten zijn blij met die hulp. "Ik denk dat het tijd is om wat harder met de vuist op tafel te slaan", zegt Heerschop. "Wij zijn degene die de Westerschelde uitdiepen voor de haven van Antwerpen en dan flik je me dit. Dit kan gewoon niet."

Ook Van de Velde verwacht veel van de hulp van het demissionaire kabinet. "Ik verwacht in ieder geval een duidelijke lijn over hoe de vervuiling minder gaat worden", legt de SGP'er uit. "En dat heeft er heel veel mee te maken met wat Vlaamse bedrijven wel en niet mogen lozen."

Rol Vlaamse overheid

In de Vlaamse media verschenen het laatste etmaal opnieuw berichten over de rol die de Vlaamse overheid heeft gespeeld bij de illegale lozingen en vervuiling van de 3M-fabriek bij Antwerpen. Uit e-mails in handen van de Vlaamse omroep VRT zou blijken dat de vorige Vlaamse regering niets naar buiten wilde brengen over de vervuiling. Toch wil verantwoordelijk gedeputeerde Dick van der Velde liever naar de toekomst kijken. "Het goede is dat daar nu aandacht voor is, dat geeft mij goede moed voor de gesprekken die wij met elkaar gaan hebben", aldus de gedeputeerde.

Donderdag gaat Van der Velde met zowel demissionair minister Visser als met de Vlaams verantwoordelijk minister Demir om tafel. De inzet voor het provinciebestuur is duidelijk. "Hoe kunnen we met elkaar zorgen dat we de Zeeuwse burger van goede informatie voorzien, hoe kunnen we de concentratie PFAS naar beneden krijgen en hoe denken we met elkaar dat dit invloed heeft op zaken als de Hedwigepolder en Waterdunen?", somt de gedeputeerde op.

Begin oktober spreken demissionair minister Visser en minister Demir ook nog direct met elkaar.

