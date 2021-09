In Middelburg wacht je voortaan in een 'jungle-halte' op de bus

De groene bushalte is onderdeel van het wereldwijde project Cool Towns: "Dat project zet zich in om de opwarming van steden tegen te gaan. We hebben steeds meer te maken met hittestress en langdurige, warme periodes. Om daarmee om te kunnen gaan, brengen steden die meedoen aan het project meer groen aan in de stad. Door beplanting kan de stad in warme tijden beter afkoelen", vertelt Dekker. Middelburg is de eerste Zeeuwse stad die meedoet aan het project.

Versteend stationsgebied

De wethouder legt uit dat het stationsgebied in de stad erg versteend is: "Er is weinig groen en het glas van de bushalte trekt veel warmte aan. Daarom zijn we nu bezig om het hele stationsgebied aan te pakken. We willen het een groenere uitstraling geven en er zo een aantrekkelijk verblijfsgebied van maken. De groene bushalte is een stap in de goede richting."

Wethouder Chris Dekker (links) en hovenier Niels Kerkstra (rechts) bij de groene bushalte in Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

De planten werken verkoelend: "En doordat ze aan wanden zijn aangebracht, is het ook nog een vorm van isolatie. Daarnaast is het goed voor de biodiversiteit en voor de insecten", legt hovenier Niels Kerkstra uit.

Systeem in de kantine

Over de wanden van de bushalte zijn zwarte textieldoeken gespannen waarin Kerkstra de plantjes heeft geplant: "Het licht en de warmte krijgen de planten van nature, maar we moeten de voedingsstoffen en het water zelf toevoegen om ze in leven te houden. In de kantine van de buschauffeurs hebben we een systeem aangebracht waarmee we de wanden automatisch kunnen voorzien van dit water en de voedingsstoffen. Op die manier worden de kleine plantjes vanzelf groter en zijn de wanden over ongeveer anderhalf jaar helemaal begroeid."

In de komende maanden zal de gemeente Middelburg het stationsgebied nog meer vergroenen. Zo komt er een dak met vetplanten op de bushalte en zullen veel stenen worden vervangen door beplanting.