Milan Vader lyrisch na overstap: 'Voor mij is dit een gouden combinatie'

Milan Vader in actie op de Olympische Spelen in Tokio (foto: ANP)

De gesprekken met Jumbo-Visma werden opgestart na de tiende plaats van Vader op de Olympische Spelen in Tokio. "Daar was ik in eerste instantie niet tevreden over", zegt de Middelburger, die daarna tot de conclusie kwam dat het heilige vuur - een olympische medaille - niet gedoofd was en hij zijn vizier richtte op de Spelen van 2024 in Parijs.

Zijn nieuwe ploeg past perfect in dat plaatje. "Want ik moet wel dingen anders gaan doen dan de afgelopen jaren, anders word ik waarschijnlijk weer tiende." Jumbo-Visma wil Vader helpen in het verwezenlijken van zijn droom. "Ze hebben enorm veel kennis en kwaliteit in huis, dus dat gaat mij sowieso als sporter beter maken."

Vader zal zich op meer dan alleen het mountainbiken gaan richten, want zijn nieuwe werkgever ziet ook kansen voor de Middelburger op de weg. "Zij zien potentie in mij en mij lijkt het erg leuk om mezelf op de weg te gaan ontdekken. Op dat vlak zal ik nog veel gaan leren", aldus Vader, die voornamelijk ingezet zal worden bij de voorjaarskoersen aan het begin van het wielerseizoen. "Het wegwielrennen en mountainbiken zal op elkaar worden afgestemd. Voor mij is het gouden combinatie."