SENSE hoopt op Brighter Days

Luc Oggel is gitarist en Annemiek van der Weele zangeres, maar de twee nemen steeds vaker de taken van elkaar over. Luc: "Daar zijn we de laatste tijd mee bezig. Ik ben steeds meer gaan zingen en zij heeft zichzelf gitaar leren spelen met wat tips van mij, dus dat vult elkaar mooi aan."

Dingetje van veertigers

Brighter Day is een tekst van Luc. Hij zit vaak na te denken over de zin van het leven. "Misschien is het wel een dingetje van veertigers. Iedereen heeft wel eens mindere dagen, maar hopelijk wordt dat dan weer gevolgd door betere, brighter, dagen. Daar gaat het lied eigenlijk over."

Het duo denkt nog na op welke manier ze bij het jubileum willen stilstaan. Luc: "Wow, tien jaar, de tijd vliegt. Het gaat allemaal snel voorbij, en wat is er allemaal nog meer gebeurd in je leven? We zijn erop aan het broeden, maar we willen daar zeker nog bij stilstaan."

