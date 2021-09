Campagnevoerder uit Hulst: 'Controleren medische gegevens op coronapas is strafbaar'

Koen Verhagen uit Hulst is campagnevoerder tegen de coronamaatregelen. Voor de Tweede Kamerverkiezingen stond hij op de vierde plaats van de politieke partij Lijst 30 van Willem Engel. Tegenwoordig voert Verhagen campagne voor burgerjournalistiek platform Café Weltschmerz. De coronapas die dit weekend ingaat deugt niet, zegt hij.

"Discriminatie is verboden op basis van artikel 1 van de Grondwet. Dat gaat die coronapas doen; het uitsluiten van mensen. Daarnaast is degene die gaat vragen naar de coronapas in overtreding, want je mag mensen niet vragen naar hun medische status."

Boete of gevangenisstraf

Zij die dat toch doen en het overheidsbeleid handhaven begaan volgens Verhagen een strafbaar feit en lopen het risico om veroordeeld te worden tot een celstraf tot één jaar of een geldboete tot 8.700 euro.

"Die coronapas leidt ertoe dat mensen gedwongen worden om de wet te overtreden en dat kan natuurlijk niet", zegt Verhagen.

Bij controle van het coronatoegangsbewijs krijgt de controleur niet de (volledige) persoonsgegevens te zien. Het is dus de vraag of dit wordt gezien als - zoals Verhagen het omschrijft - 'vragen naar een medische status', omdat het deels anoniem gebeurt.

Koen Verhagen, campagnevoerder tegen de coronamaatregelen van de overheid (foto: Omroep Zeeland)

Op 28 september om 13.00 uur dient in Den Haag een kort geding over de coronapas. Dat is aangespannen door advocatenkantoor Maes Law uit Breda tegen de Staat der Nederlanden. Maar Verhagen is hierover niet al te optimistisch gestemd, het is volgens hem maar de vraag of zo'n rechtszaak tegen het regeringsbeleid een kans maakt.

"De meer dan twintig rechtszaken die inmiddels zijn gevoerd tegen dit beleid zijn allemaal verloren. Op het avondklokarrest na. Maar dat is toen met een spoedappel na vier uur hersteld, waarna de wet is aangepast. Deze regering acht zichzelf boven de wet en dat is een zeer kwalijke zaak."

Een coronavaccinatielocatie (foto: Omroep Zeeland)

Verhagen vindt niet dat hij de coronapandemie juist in stand houdt door zo hard de maatregelen te bestrijden. Een paar maanden geleden liep Verhagen nog met een t-shirt met daarop de tekst 'Je suis wappie' (ik ben een wappie). Dat was naar eigen zeggen een beetje een ludieke actie tijdens de verkiezingen. Nu wil de campagnevoerder benadrukken dat het onderwerp uiterst serieus is.

"Ik kom op voor mijn rechten en de rechten van mijn kinderen. Veel meer mensen zien in dat deze maatregelen veel te ver gaan."

Polarisatie in winter

Horecazaken en zelfs een lokale overheid - de gemeente Amsterdam - hebben al laten weten niet actief te zullen gaan controleren op de coronapas. Maar dat leidt volgens Hulstenaar Verhagen helaas niet tot een automatische versoepeling. Hij verwacht eerder een verdere polarisatie tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden:

"Ik vrees dat we een moeilijke en zware herfst en winter tegemoet gaan."

