Anderhalvemetersamenleving ten einde: deze coronaregels gelden vandaag nog

Vanaf vandaag moeten mensen op veel plaatsen een coronatoegangsbewijs laten zien (foto: ANP)

Het coronatoegangsbewijs geldt voor alle horecagelegenheden, behalve afhaalrestaurants. Bezoekers van een terras hoeven hun QR-code in de CoronaCheckApp ook niet te laten zien. Als zij naar het toilet willen, is het toegangsbewijs wel weer nodig. Ook bij evenementen, concerten, (professionele) sportwedstrijden en kunst- en cultuurinstellingen zoals bioscopen en theaters moet het coronatoegangsbewijs getoond worden.

'Dieptepunt in de maatregelen'

De invoering van het toegangsbewijs kan niet door iedereen op begrip rekenen. Zo hebben veel horecaondernemers, maar ook bijvoorbeeld het gevoel dat zij als pressiemiddel worden gebruikt zodat mensen zich laten vaccineren. "Wat ons betreft is het één van de dieptepunten in de maatregelen die tot nu toe genomen zijn. Het mes wordt ons op de keel gezet. Een andere keuze is er niet. Het is heel triest", zei Jéan Rottier van CineCity in Vlissingen daar eerder over.

En ook Koninklijke Horeca Nederland liet zich eerder al kritisch uit over de verplichte controle aan de deur. "Rutte slaat volledig de plank mis. Horeca zou bekend moeten staan als gastvrij, maar die gastvrijheid is met deze nieuwe maatregelen ver te zoeken", zei Frank de Reu, voorzitter van de Zeeuwse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland, direct na de aankondiging van de versoepelingen. Meerdere restaurants en kroegen hebben ook al aangekondigd zich niet aan de verplichte controle te houden. Overigens is niet op alle plekken waar mensen samen komen de QR-code nodig; kerkgangers hoeven geen coronabewijs te laten zien.

Mondkapje in openbaar vervoer blijft

Vanaf vandaag mogen discotheken en clubs ook weer open, maar zij moeten - net als de kroegen - wel nog steeds om middernacht dicht. In het openbaar vervoer, taxi's en op luchthavens achter de paspoortcontrole blijven mondkapjes wel nog verplicht, al mag men op de perrons en bij de bus- en tramhalte vanaf vandaag het mondkapje af laten.

De discussie over het coronatoegangsbewijs is nog lang niet ten einde. Volgens Koen Verhagen, die al langer actie voert tegen de coronamaatregelen, is de coronapas strijdig met het anti-discriminatiebeginsel en is het vragen naar de pas strafbaar.