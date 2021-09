Corona in Zeeland: 16 nieuwe besmettingen

Impressie van het coronavirus SARS-CoV-2, dat de ziekte Covid-19 kan veroorzaken. (foto: Omroep Zeeland)

De meeste besmettingen werden gemeld uit Goes en Terneuzen, allebei vier. In Borsele, Hulst, Kapelle, Noord-Beveland, Reimerswaal, Tholen en Vlissingen werden geen nieuwe besmettingen geconstateerd.

In de tabel hieronder kun je het aantal coronabesmettingen van de afgelopen vijf dagen per gemeente bekijken:

Coronacijfers per gemeente per dag

di 21 sep wo 22 sep do 23 sep vrij 24 sep za 25 sep Borsele 3 4 5 2 0 Goes 3 7 9 4 4 Hulst 1 3 3 2 0 Kapelle 0 0 1 2 0 Middelburg 6 6 1 0 3 Noord-Beveland 0 0 1 0 0 Reimerswaal 4 3 2 0 0 Schouwen-Duiveland 2 1 2 2 3 Sluis 3 0 1 4 1 Terneuzen 7 25 1 14 4 Tholen 2 4 4 2 0 Veere 0 0 0 0 1 Vlissingen 7 3 11 5 0 totaal Zeeland 38 56 41 37 16

Woensdag piekte Terneuzen met 25 nieuwe coronabesmettingen en ook gisteren was die piek weer te zien. Woensdag kwam de piek volgens een woordvoerder van de GGD door een cluster aan besmette arbeidsmigranten. "Dit soort lokale uitbraken kunnen we nog zien in alle groepen waar de vaccinatiegraad lager is. Daar zijn we als GGD ook extra alert op. We raden aan om in groepen waar de vaccinatiegraad lager is, nog voorzichtig te zijn." De GGD roept arbeidsmigranten via hun werkgever op zich te laten vaccineren.