Kloetinge start met een zege aan de competitie

Kloetinge begint met een zakelijke overwinning aan de 1e klasse B (foto: Ron Quinten)

Het eerste gevaar kwam van Kloetinge. maar Tim de Winter kreeg de bal niet onder controle in het strafschopgebied na voorbereidend werk van Kyle Doesburg. Even later was het wel raak voor Kloetinge. Na een voorzet van Klaas van Hecke verschalkte Doesburg SHO-doelman Peter Konings waarmee hij zijn ploeg op voorsprong bracht.

Kloetinge was de betere ploeg, maar ook SHO kreeg kansen op de gelijkmaker. Zo had Kloetinge-doelman Mitchell Braafhart vlak na rust een goede redding in huis op een schot van Kevin Angel Queljo. Omdat ook Kloetinge kansen miste bleef het in de slotfase nog spannend totdat invaller Valentijn van Keulen de wedstrijd besliste door de bal binnen te schuiven. Door de zege begint Kloetinge goed aan de competitie.

Later vandaag kunt u hier naar een samenvatting kijken.

Scoreverloop

0-1 Kyle Doesburg (9)

0-2 Valentijn van Keulen (89)

Opstelling

Mitchell Braafhart, Klaas van Hecke, Jarreau Manuhuwa, Roy Mulder, Ufuk Kahveci (Rico van Nielen/45), Jop Dekker, Reguillo Vandepitte, Jeremy Hubregtse, Tim de Winter (Valentijn van Keulen/77), Kyle Doesburg (Aidan Milot/90), Thomas de Rijke (Dano Lourens/66)