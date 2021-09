'Na anderhalf jaar eindelijk m'n moeder weer geknuffeld'

Want wie een stap binnen een café of restaurant zet, moet een QR-code laten zien. Ook voor een bezoek aan het toilet en dat leidt in de eerste openingsuren al tot pittige discussies, want sommige bezoekers vinden dat flauwekul.

Vergelijking met Tweede Wereldoorlog

Ondernemers in Middelburg willen geen onderdeel zijn van de discussie over de coronapas, maar dat is precies wat er deze ochtend gebeurt. "We hebben afgelopen week al meerdere mailtjes gehad van vaste klanten die erg dreigend overkomen," vertelt een horecaondernemer die anoniem wil blijven. "Er worden zelfs vergelijkingen gemaakt met de Tweede Wereldoorlog en dan slaat het helemaal door."

Ondernemers blijven terughoudend wanneer hun mening wordt gevraagd. Ze zijn bang toch meegenomen te worden in de discussie met alle verwijten van dien. "De regels worden ons ook opgelegd en wanneer we ze niet uitvoeren hangt er een boete boven ons hoofd. Dus wat voor keuze hebben wij?"

Na anderhalf jaar weer knuffelen (foto: Omroep Zeeland)

Bij het Zeeuws Museum geen discussie, want bezoekers va musea zijn vrijgesteld van het laten zien van de coronapas. "Het is echt een soort van feestdag," vertelt Raymond van Kralingen van het Zeeuws Museum. Na maanden van verplichte looproutes en het reserveren van entree-tijden, zijn de strengste maatregelen voorbij. "Het voelt ook een beetje kaal zonder stickers van looproutes. Na anderhalf jaar is het toch even vreemd, maar hier kunnen we snel aan wennen."