SRV-wagen met juristen komt vanaf nu naar je toe

Het Openbaar Ministerie heeft geen eigen locatie meer in Zeeland, het zwaartepunt van de rechtbank is steeds meer in Breda komen te liggen, de politie wordt aangestuurd vanuit Tilburg en het Juridisch Loket is alleen nog maar in Middelburg actief. Reden voor een kleine groep juristen om in het gat te springen wat deze organisaties in Zeeland, maar zeker in Zeeuws-Vlaanderen hebben achtergelaten.

"Vroeger had je drie kantongerechten in Zeeuws-Vlaanderen", legt Pieter Ippel uit. "Dat werd er uiteindelijk een, in Terneuzen, maar ook die is inmiddels vertrokken." Waardoor het recht voor Zeeuws-Vlamingen 'ver weg is'. "Je moet al een tunnel door om bij een rechtbank in Middelburg of Breda te komen", zegt Nienke Slump, een van de oprichters en directeur van SRV.

'Wat willen ze nou?'

Met het toenemen van de reistijd is de toegang tot het recht verslechterd. Hierdoor zoeken mensen geen hulp, of beginnen ellenlange procedures waarbij ze eigenlijk niet weten wat ze moeten doen. SRV kiest niet meteen de kant van de persoon die om hulp vraagt. "We zitten in het midden", legt Slump uit. "Wij zoeken ook dingen uit of proberen informatie te vinden voor mensen. Wat het is soms echt ondoorzichtig en niet te volgen", zegt Slump. "Ik lees soms ook weleens brieven, dat ik denk: 'Huh, wat willen ze nou precies?'"

Het bestuur en initiatiefnemers van Samen Recht Vinden (SRV) (foto: Omroep Zeeland)

Hiermee vervullen de mensen van SRV soms drie taken in een: die van ombudsman, advocaat en rechter. Doordat ze eerst door bemiddeling of advies de zaak proberen op te lossen, voordat ze doorpakken naar de juridische weg van advocaten en rechtsgang. "We hebben hier bijvoorbeeld in Hulst een zaak gehad. Daar was een soort aanvraag en die werd door de gemeente gezien als een vergunningaanvraag", legt Slump uit. "Terwijl diegene dat zo niet bedoeld had. Vervolgens gaan we gewoon het gesprek aan en blijken beide partijen het best goed te snappen." En zo was de eerste zaak opgelost in Hulst.

Uitspraak via scherm

Het is de bedoeling dat het team van SRV de komende tijd veel te zien zal zijn in Zeeuws-Vlaanderen. "Soms zitten we een dag in de bibliotheek, dan komen we weer met een bus langs." Op de site van SRV staat een overzicht wanneer en waar de adviseurs zijn. Met de rechtbank wordt nog gekeken of het mogelijk is om een rechter via een beeldscherm in de bus uitspraak te laten doen in Zeeuws-Vlaamse zaken. Gesprekken daarover lopen nog.

Lees ook: