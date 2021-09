GOES knokt zich naar punt tegen VVSB

Ruben Hollemans in duel met Jayson Halman van VVSB (foto: Orange Pictures)

In een levendige openingsfase kreeg GOES een grote kans via Sylvio Hage, die alleen voor Rick van der Mast niet tot scoren kwam. Na een halfuur spelen kreeg VVSB een penalty. Bart Steltenpool werd vastgehouden en benutte zelf de strafschop. Diezelfde Steltenpool drukte GOES twee minuten later verder in de problemen door de 2-0 binnen te schieten.

Aansluitingstreffer

Een nieuwe nederlaag voor GOES leek aanstaande, maar de Bevelandse formatie knokte zich terug in de wedstrijd. Nadat het al verschillende kansen op de aansluitingstreffer had gemist sloeg Hage in de 67e minuut wel toe. Via een hard schot van Gianni Tiebosch trok GOES vijf minuten later de stand gelijk.

Het bleek de laatste treffer van de wedstrijd. GOES blijft door het gelijke spel als enige zonder overwinning in de Derde Divisie. Met vier punten uit zeven wedstrijden staat het laatste.

Scoreverloop

1-0 Bart Steltenpool (33/pen)

2-0 Bart Steltenpool (35)

2-1 Sylvio Hage (67)

2-2 Tiebosch (72)

Opstelling GOES

Matthew Lentink, Jelle Klap, Stefan de Bert, Julian van de Kreeke, Renzo Roemeratoe, Ruben Hollemans, Sven Mbikuli (Hiep Nguyen/63), Gianni Tiebosch, Huib van Hecke (Francis Kabwe Manengela), Guillaume Clinckemaillie (Riad Elloukmani/46), Sylvio Hage (Reza Maipauw/85)