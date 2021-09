Bewoners moeten weg van Marina Beach. 'Als je huurtoeslag krijgt, verwacht je dat het goed is'

Vakantiepark Marina Beach in Hoek (foto: Omroep Zeeland)

De dochter van Annie Gerarts woont sinds mei op het vakantiepark. "Ze kon geen woning vinden en huurt daarom een kleine bungalow op het park." Daar is haar dochter Kim niet de enige in, maar de gemeente wil hier nu rigoureus een einde aan maken: "Alle vaste bewoners hebben de brief gehad. Er zijn er ook een aantal bij de receptie afgeleverd, dus op het park weten ze het ook."

Huis uit gepest

Jean-Paul Casteleijn van de SP is niet te spreken over de manier van handelen van de gemeente: "Ze hebben ervoor gekozen om alles toe te laten, en nu opeens te gaan handhaven. Deze mensen worden gewoon hun huis uit gepest." Daarnaast vindt hij dat de schuld vooral bij Marina Beach ligt: "Die weten heel goed dat ze mensen geen huurcontract mogen aanbieden. Die moet je aanpakken. Ook de gemeente valt wel iets te verwijten."

Handhavers zijn niet consequent, vindt Castelijn. "Deze mensen worden zo hard aangepakt, terwijl ze een bedrijf als GSNed (een bedrijf dat jarenlang regels overtrad zonder dat de gemeente optrad, redactie.) gewoon hun gang laten gaan. Daar hebben we al meerdere malen om handhaving gevraagd, en dat gebeurt niet. Deze mensen wordt een dwangsom opgelegd als ze niet binnen twee weken hun huis uit zijn. Daar klopt iets niet."

Huurtoeslag

Ook de plotselinge aard van de brief levert veel verbazing op bij Annie Gerarts: "Mijn dochter heeft sinds mei een huurcontract. Daar is ze mee naar de gemeente gegaan, en is netjes ingeschreven. Ze krijgt ook huurtoeslag, dus dan verwacht je dat alles goed is. En nu krijgt ze ineens deze brief." In de brief valt te lezen dat er tijdens een controle op 1 juli is vastgesteld dat er sprake was van 'strijdige bewoning'. Ook dit roept veel verbazing op: "Een paar weken geleden is er nog controle geweest op het park. Toen is er door de politie tegen haar gezegd dat alles in orde is", aldus Gerarts.

Burgemeester Van Merrienboer betreurt de situatie. Hij geeft aan dat het beleid juist bedoeld is om dit soort situaties te voorkomen: "Als mensen langdurig op het park verblijven, betekent dat niet dat ze ook huurrecht hebben. Dat is precies waarom wij het permanent verblijven op dit soort recreatieparken ontmoedigen." Marina Beach wilde geen commentaar geven op situatie maar heeft bevestigd dat zij op de hoogte zijn van de brief.

