BC Vlissingen krijgt na rust klop van River Trotters

BC Vlissingen verliest op bezoek bij River Trotters (foto: OZ)

In de openingsfase wees niets op een aanstaande nederlaag van BC Vlissingen. Na het eerste kwart was de stand 15-9 in het voordeel van de Zeeuwse formatie en in het tweede kwart had de ploeg zelfs een voorsprong van veertien punten in handen.

Richting de rust kwam River Trotters steeds dichter bij BC Vlissingen. Halverwege was de marge gehalveerd en na de hervatting ging de thuisploeg erop en erover. De Vlissingers kwamen amper meer tot scoren en moesten in het laatste kwart lijdzaam toezien hoe River Trotters verder weg liep. Na het derde kwart was de stand nog 50-45, bij het laatste fluitsignaal was het 74-51 en was de eerste nederlaag van BC Vlissingen dit seizoen een feit.