Zorgen over zwemwater Westerschelde: Kankervlekken bij vissen en 'alles naar de knoppen'

Het is twijfelachtig weer. Het is nog grotendeels bewolkt, maar als de zon er doorheen komt, is het aangenaam warm. En met een watertemperatuur van rond de 17 graden meteen ook mooi zwemweer. Maar niet voor de meeste vaste recreanten die langs de dijk bij Perkpolder van het uitzicht en de rust genieten.

Dat komt niet omdat het laag water is en er een grotere afstand moet worden afgelegd voor een verkoelende duik, maar vanwege de kwaliteit van het zwemwater, waar ze zo hun vraagtekens bij zetten. De mogelijke vervuiling van het water met PFAS-stoffen uit het Antwerpse havengebied is niet de aanleiding, maar slechts een bevestiging van hun gevoel.

Vis met kankervlekken

Vivianne Dias en haar partner Victor de Munck zagen het jaren geleden al. Vivianne komt al van kinds af aan naar Perkpolder. In het begin met haar vader en broer om te vissen en later ook met Victor. Maar de hengels komen niet meer mee vanuit Sint-Niklaas. "Vroeger aten we de vis nog op, maar nu zou ik dat niet meer doen." Ze zijn daar mee gestopt sinds ze vissen vingen die er gek uitzagen: "Met kankervlekken ofzo", vertelt ze. "Het is ongelooflijk. Die pladijs [platvis, red.], zo'n mooie grote vis, die zat volledig vol met kankervlekken", vult Victor haar aan.

Dat was ook het moment waarop ze niet meer onbezorgd het water in gingen. Hoewel Vivianne het nu nog wel zou durven "als ik mij daarna maar meteen kan douchen." Gelukkig voor haar kan dat. Naast hun favoriete stekje aan de dijk zit een horecazaak, met een douche.

We zitten hier gewoon in het vuilbakje. Maar ze doen er echt niks aan" Ludo van de Lavoir

Ludo van de Lavoir moet er daarentegen niet aan denken om bij Perkpolder het water in te duiken, al is het nog zo warm. "Als ik wil gaan zwemmen dan ga ik wel naar Breskens, maar niet hier." Vijftig, zestig jaar geleden was hij een fervent zwemmer en dook hij bijna dagelijks het water in bij Perkpolder. Nu niet meer. "Dat water bevalt mij niet. Vroeger zat het hier vol met mossels, kreukels en zeewier. Dat zie je allemaal niet meer. Het is allemaal naar de knoppen."

Dat er iets niet goed is met het water, staat voor Ludo dan ook als een paal boven water: "We zitten hier gewoon in het vuilbakje. Maar ze doen er echt niks aan", zegt hij verwijzend naar het provinciebestuur die wat hem betreft een te afwachtende rol inneemt in deze kwestie, die volgens hem al jaren bekend is.

Als je er gewoon voor zorgt dat je geen water binnenkrijgt, is er niks aan de hand " Zwemmer John

"Je hoopt dat de vervuiling altijd langs je heen gaat, maar nu komt het wel heel dichtbij ja", zegt John die nog staat na te druipen van zijn duik in de Westerschelde. Maar hij denkt er nu wel meer over na sinds de berichtgeving naar buiten kwam over de PFAS-vervuiling. "Vroeger kwam er nog weleens zeewater in je mond, en dat vond je dan eigenlijk wel lekker", zegt hij.

Ook nam hij geregeld nog weleens een oester mee die aanspoelde. Nam. Want dat durft hij niet meer. "Als je gewoon zorgt dat je geen water binnenkrijgt als je zwemt, valt het wel mee", zegt hij. En: "Als het heel erg zou zijn, dan verwacht ik wel een bordje [met waarschuwing, red.] ergens." Maar het nieuws weerhoudt hem vooralsnog niet van zijn duik: "Het zwemmen gaat gewoon door."

Onderzoek en antwoorden

Of het verantwoord is om te zwemmen in het oostelijk deel van Westerschelde is nog niet helemaal duidelijk. De provincie wacht hiervoor nog op verder onderzoek én antwoorden van de Vlaamse overheid. Deze week staat er een gesprek gepland tussen de provincie en de verantwoordelijk Vlaamse minister.

Lees ook: