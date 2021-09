Boere pikt goaltje mee bij winnend Cambuur

Tom Boere juicht na zijn doelpunt tegen Sparta (foto: Orange Pictures)

Nadat Alex Bangura Cambuur in de eerste helft op voorsprong had gezet en Issa Kallon na rust met twee treffers de wedstrijd had beslist, zorgde Boere in de extra tijd voor de toegift. Op aangeven van Robin Maulun schoot de spits in de verre hoek raak.

Boere begon op Het Kasteel opnieuw in de basis. De Zeeuws-Vlaming was in de eerste wedstrijd van het seizoen nog invaller, maar verdween daarna niet meer uit het elftal van trainer Henk de Jong. Na zijn twee treffers in de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles maakte Boere zijn derde goal van het seizoen. Door de overwinning staat promovendus Cambuur zesde in de eredivisie.