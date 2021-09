Eindelijk weer de dansvloer op: 'De sfeer is zoveel beter dan thuis'

Door het tekort aan personeel zijn het café- en loungegedeelte vanavond gesloten. Veel jongeren hebben in de coronatijd ander werk gevonden en door het vroege aanvangstijd, zijn anderen nog aan het werk. "Mijn vaste portier is bijvoorbeeld kok tot 22.00 uur. Die kan vandaag niet komen."

Van 't Kruys hoopt dan ook dat de sluitingstijd snel wordt verruimd. Normaal is de zaak tot de ochtend open, maar nu gaat de muziek al om middernacht uit. Het heeft ook tot gevolg dat het niet zo druk is dan verwacht. "Je hoopt dat jongeren eerder komen, maar misschien is het ook voor hen een kwestie van wennen."

'Sfeer is beter dan thuis'

Lars en Damian zijn er vanavond zeker bij. Eindelijk kunnen ze na maanden van huisfeestjes weer andere jongeren ontmoeten. "Het is altijd gezellig geweest," vertelt Damian. "Maar net als nu, de sfeer is zoveel beter dan thuis."

Discotheek El Toro staat weer vol (foto: Omroep Zeeland)

Ze waren er al vroeg bij op deze eerste avond, maar eerder naar huis? "We hebben straks nog een afterparty. Ja, we zijn nog maar net begonnen, dus we gaan nog even door."

'Hopelijk blijven we in ieder geval open'

Rafaël van 't Kruys gaat zeker door, opgelucht na al die maanden van zijn gesloten nachtclub. "Het is fijn en ik geniet weer om iedereen te zien. Hoe het de komende maanden is afwachten, als we nu in ieder geval maar open kunnen blijven."