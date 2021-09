Van der Lijke grijpt naast eindzege Tour de Bretagne

Nick van der Lijke (archieffoto) (foto: Riwal Cycling Team)

Van der Lijke moest in de 166 kilometer lange rit van Quédillac naar Fougères vier seconden goedmaken op de Fransman Thibault Ferasse en twee seconden op zijn landgenoot Valentin Retailleau om de Ronde van Bretagne te winnen. Dat lukte niet. Samen met zijn twee Franse concurrenten kwam de renner van Riwal Cycling Team in een eerste peloton achter etappewinnaar Justin Wolf over de streep. Van der Lijke sprintte uiteindelijk naar een zesde plaats.

Kopgroep

De Zeeuwse coureur dankt zijn derde plaats in het eindklassement aan de eerste etappe van de rittenkoers. Toen maakte hij deel uit van een kopgroep die met twee minuten voorsprong finishte. Van der Lijke handhaafde zich in de etappes die volgden in de top van het klassement waardoor hij op de slotdag nog een kans had op de eindzege.

Mobach

Ook Jarno Mobach uit Philippine deed mee aan de Tour de Bretagne. Zijn beste dagklassering was een veertiende plaats in de tweede etappe. Mobach eindigde als 23e in het algemeen klassement.