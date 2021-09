Martijn Simonse maakt er in tweeënhalf seizoen 100 voor Luctor Heinkenszand

Martijn Simonse aan de bal namens Luctor Heinkenszand (archief) (foto: Frans van Pagee)

Even wat cijfers. Luctor Heinkenszand maakte in zijn bestaan tot en met afgelopen zaterdag 237 doelpunten in 71 wedstrijden. Daarvan kwam liefst 43% op naam van Simonse. De spits maakte tegen FC Dauwendaele zijn 100e, 101e en 102e goal en had daar effectief maar iets meer dan tweeënhalf seizoen voor nodig. Vanwege de coronapandemie werd anderhalf jaar niet gevoetbald.

Hoe zijn jouw honderd doelpunten voor Luctor Heinkenszand tot stand gekomen?

"Sinds dat we vijf jaar geleden zijn gefuseerd hebben we een goede selectie gehad die elkaar goed aanvult, en is het vanaf het eerste seizoen zo geweest dat ik veel doelpunten maakte. Dat doe je niet allemaal zelf natuurlijk. Dat is ook grotendeels het team. Als de aanvoer goed is dan weet ik ze wel te maken. Ik begon met 46 in de 4e klasse, toen zijn we naar de 3e klasse gepromoveerd en dan is het toch even de vraag of je daar ook veel gaat scoren. Dat lukte aardig, toen schoot ik er 37 in."

Martijn Simonse vertelt over zijn mooie mijlpaal aan verslaggever Yorben Weststrate

Afgelopen zaterdag was voor jullie de eerste wedstrijd in de competitie tegen FC Dauwendaele. 1-0 bij rust, 8-1 eindstand, jij maakte een hattrick. Dat is een lekker begin.

"Daar mogen we zeker niet mee klagen. De eerste helft was wel wat moeizaam, Dauwendaele voetbalde gewoon goed mee. Wij kwamen wel tot kansen maar het scoren liep nog niet zo lekker. Na rust hebben we een tandje bij gezet en conditioneel is het gewoon ijzersterk bij ons, daar leggen we ook veel de focus op. Dat je dan zo kan starten is alleen maar mooi."

Drie goals van jou dus, hoeveel mogen we er voor je opschrijven dit seizoen?

"Haha, dat is altijd een mooie vraag. Als je zo start en je kunt het niveau een beetje volhouden, en je raakt niet geblesseerd, hoop ik wel tussen de 20 en 25 goals te maken. Daar moet je wel naar streven omdat je dat de laatste jaren ook hebt laten zien."

Luctor Heinkenszand heeft al langer de ambitie in ieder geval door te groeien naar in ieder geval de 2e klasse. Zijn jullie dit jaar de gedoodverfde titelfavoriet?

"Ik denk dat we één van de kandidaten zijn. Het is altijd moeilijk uit te spreken en zeker na één speelronde dat je dé titelfavoriet bent. Er zijn meer goede teams in deze klasse die denk ik ook een gooi naar het kampioenschap kunnen doen, maar daarbij vind ik wel dat wij qua vechtlust en voetballend vermogen een heel goede selectie hebben staan om een gooi naar die 2e klasse kunnen doen."