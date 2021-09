Goedemorgen! Prikstraten weg, Zeeuwen in FIFA en regenachtige middag

Prikhokken in de vaccinatielocatie in Studio A58 in Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

Vandaag komt weer een groep Limburgers naar Zeeland voor een korte vakantie. Het zijn leden van de Katholieke ouderenbond (KBO) uit Valkenburg. Ze zijn persoonlijk getroffen door de watersnood eerder dit jaar. Leden van de KBO Zeeland willen de Limburgers een hart onder de riem steken. Ze brengen onder meer een bezoek aan Neeltje Jans.

De Limburgse ouderen brengen een bezoek aan Neeltje Jans (foto: Kristian de Winter)

Beetje genoten van het dansen afgelopen weekend? Discotheek El Toro in Goes opende afgelopen weekeinde voor het eerst sinds hele lange tijd de deuren. Ook bioscopen en theaters konden weer meer mensen toelaten. De coronapas zorgt ervoor dat we weer met grotere groepen bij elkaar kunnen komen, maar niet iedereen is daar blij mee.

Afgelopen weekeinde konden we tóch nog genieten van twee warme dagen. Sommige mensen namen nog een duik in de zee. Zwemmers bij Perkpolder deden dat met gemengde gevoelens. Veel mensen vertrouwen de waterkwaliteit van de Westerschelde niet meer, na de berichten over vervuiling met PFAS.

Zes Zeeuwen zijn opgenomen in de nieuwste versie van de voetbalgame FIFA (foto: Futhead)

Zes Zeeuwen zijn opgenomen in de nieuwste versie van de voetbalgame FIFA. Tholenaar Bart Nieuwkoop is volgens de makers van het spel de beste Zeeuwse voetballer. De rechtsback van het Belgische Union Sint-Gilles heeft een rating van 72 gekregen. Na Nieuwkoop worden Rick van Drongelen (70, Union Berlin) en Jan-Paul van Hecke (69, Blackburn Rovers) het hoogst ingeschat.

De duinen bij Dishoek (foto: Marijke Lieman)

Het weer

Vanochtend is het droog, maar het valt toch aan te raden een paraplu mee op stap te nemen: vanmiddag zijn er perioden met regen te verwachten. Daarbij is er kans op windstoten. Lokaal kunnen flinke buien vallen. Vanavond klaart het op en morgen blijft het droog met zonnige perioden.