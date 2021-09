Bijna duizend 'ongewenste' damherten in Zeeland

Herten op de Haringvreter in het Veerse Meer (foto: Marina Zoeteweij)

In Nederland leven zo'n zesduizend damherten, maar daarvan blijken er maar 2.342 gewenst te zijn. In Zeeland is het aantal ongewenste damherten, op de provincie Noord-Holland na, het hoogste van het land. In Zeeland komen de herten vooral voor op het eiland de Haringvreter in het Veerse Meer, natuurgebied de Manteling tussen Oostkapelle en Domburg en op de Kop van Schouwen.

Op die plekken worden damherten afgeschoten om de populatie in toom te houden. In Zeeland ligt er een voorstel voor het steriliseren van herten, maar daar is nog geen toestemming voor gegeven.

