Laat ook de wedstrijd van de Kustmarathon maar gewoon een Zeeuws feestje zijn

Een column van Jan-Jaap Corré

Jan-Jaap Corré met een deelnemer bij de finish van de Kustmarathon (foto: Omroep Zeeland)

Dinsdag werd bekend dat de Kustmarathon definitief doorgaat en woensdag kwam daar het bericht van het afzeggen van (op papier) topfavoriet Reece Edwards overheen. Voor mij twee keer goed nieuws!

Ik heb geen hekel aan Edwards, sterker nog, ik ken de Australiër niet. Maar toch ben ik blij dat hij zaterdag niet aan de start staat in Burgh. In mei liep Edwards nog een tijd van 2:13.26' bij een marathon in Oostenrijk en ook lopen op onverhard terrein kan hij goed, zo las ik op een website. Een ogenschijnlijk onverslaanbare opponent dus voor Zeeuwse toppers als Tim Pleijte (winnaar 2019 in 2:33.13'), Erwin Adan en Erwin Harmes.

Zeeuwen aan kop in de Kustmarathon (foto: Omroep Zeeland)

In de afgelopen tien edities kreeg de Kustmarathon drie keer een Zeeuwse winnaar met Huub van Noorden in 2013 en Tim Pleijte in 2016 en 2019. In de jaren daarvoor was er de hattrick van Sébastièn Schletterer die drie keer wist te winnen. Maar de meeste keren ging de zege naar voor het Zeeuwse publiek onbekende atleten.



Noureddine Athamna, Hicham El Barouki, Hamid El Mouaziz (2x), Maciek Miereczko en Willem van Schuerbeeck kwamen als eerste aan in Zoutelande. En de Marokkanen El Mouaziz, El Barouki en Oumaarir hebben de snelste tijden ooit gelopen in handen.

Hamid El Mouaziz won de Kustmarathon 2015 in een parcoursrecord en werd opgetild door de inmiddels overleden organisator Lein Lievense. (foto: Omroep Zeeland)

Niet interessant

Natuurlijk heb ik veel respect voor de prestaties van die buitenlandse atleten. Stuk voor stuk mannen die hard trainen om dit soort prestaties neer te kunnen zetten. Maar toch zie ik ze liever niet bij de Kustmarathon. "De mooiste en zwaarste van Nederland" doet vooral de harten van de Zeeuwen sneller kloppen.



Voor nationale en internationale topatleten is de Kustmarathon niet interessant, omdat het parcours te zwaar is om een hele goede tijd neer te zetten en het prijzengeld maar net toereikend is voor de reis en verblijf in een degelijk driesterrenhotel.



Ook de landelijke media zijn niet geïnteresseerd. De NOS stuurde nog nooit een verslaggever naar Zeeland voor deze wedstrijd (en maakt ook geen gebruik van het vanuit de samenwerking met Omroep Zeeland overnemen van beelden) en hetzelfde geldt voor de toonaangevende kranten.

Iedereen welkom

Daarom is de wedstrijdmarathon voor mij het meest geslaagd als de Zeeuwen strijden om de ereplaatsen. Zoals bij de laatste editie met een compleet Zeeuws podium bij de mannen en Samantha Luitwieler uit Vlissingen als winnaar bij de vrouwen.



Een oproep om atleten te weren is dit niet. Iedereen moet welkom zijn om mee te doen. Maar stop met wildcards voor sterke atleten die na het verlopen van de inschrijving nog mee willen doen. Die de Kustmarathon toevallig tegenkomen online en de 1.000 euro prijzengeld 'even op willen halen'.



De Kustmarathon is al jaren een Zeeuws feest, van vrijdagavond tot zondagavond. Een weekend waar veel provinciegenoten naar uitkijken. Zeeuwen op het podium van de wedstrijdmarathon zijn de kers op de taart!