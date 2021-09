Man uit Zierikzee gearresteerd na vondst automatisch vuurwapen

De politie vindt het zorgelijk dat zo'n levensgevaarlijk wapen in omloop was (foto: ANP)

De politie kreeg gisteravond rond 21.00 uur een melding dat in een woning aan De Huijbertstraat een automatisch vuurwapen zou liggen. Het wapen werd in beslag genomen. Vervolgens gingen agenten in Zierikzee op zoek naar de vermoedelijke eigenaar.

Later op de avond werd een man gearresteerd in diezelfde woning aan De Huijbertstraat. Na de arrestatie werd er in de woning ook nog een gasdrukpistool gevonden. De politie is verbaasd en bezorgd dat dergelijke wapens in de omloop zijn. Mensen die meer over het automatische wapen weten, worden gevraagd om informatie door te geven aan de politie.