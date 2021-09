'Een feestelijke opening... maar waarvan dan?'

Babijn is fractievoorzitter van de Partij voor Zeeland in Provinciale Staten van Zeeland. Hij vindt een feestelijke opening niet op zijn plaats omdat het grootste deel van het project nog lang niet klaar is. Zo staat er nog niet één van de honderden vakantiehuisjes van Molecaten Vakantieparken.

'Alleen een paar wandel- en fietspaden'

De PvZ-fractievoorzitter wijst erop dat Waterdunen eigenlijk al in 2015 klaar had moeten zijn. "Het zou toen turnkey opgeleverd worden, met vakantiehuisjes, een hotel en fluisterboten op het water", stelt Babijn. "En wat hebben we nu? Alleen een paar wandel- en fietspaden. En dat gaan we dan feestelijk openen?"

Luchtfoto van Waterdunen, genomen in de zomer van 2017 (foto: Omroep Zeeland)

Ook de SGP zet vraagtekens bij het feestelijke karakter van de opening op donderdag 7 oktober. "Je moet niet vergeten: dit is een dossier met pijn", zegt waarnemend fractievoorzitter Harold van de Velde. "Er moesten boeren worden onteigend voor dit project."

Unieke getijdennatuur

Dat het project zeker zes jaar vertraging heeft opgelopen, is grotendeels te wijten aan problemen met de waterdoorlaat, de getijdeduiker. Die laat met eb en vloed zeewater de polders van Waterdunen achter de dijk bij Breskens instromen. Daardoor moet unieke getijdennatuur ontstaan, die veel vogelsoorten trekt. Het gebied is een combinatie van kustversterking, economie en natuurontwikkeling.

Gedeputeerde Anita Pijpelink (PvdA) van de provincie is verantwoordelijk voor het project Waterdunen. Zij ziet wél reden voor een feestelijke opening van de wandel- en fietspaden in het gebied.

Unieke karakter van Waterdunen

"We kunnen wel wachten tot het hele project klaar is, maar ik ben ontzettend blij dat die wandelaars en fietsers alvast het gebied in kunnen. Na al die tegenslagen die we hebben gehad, is dit zeker een reden om het glas te heffen." Pijpelink wijst op het unieke karakter van Waterdunen. "Nu al komen ze vanuit de hele wereld bij ons kijken, hoe we het hier doen."