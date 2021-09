Predikant Egbert Rietveld verloor zijn vrouw aan Alzheimer en verwerkte het verdriet door te dichten

Een kleine honderd gedichten zijn verzameld in deze dichtbundel (foto: Omroep Zeeland)

"Tiny was iemand die sterk de regie had in haar leven", vertelt de predikant uit Haamstede in radioprogramma de Zeeuwse kamer. Zijn vrouw was alert op symptomen van de ziekte Alzheimer, vanwege haar familiegeschiedenis. Toen ze moeite kreeg met handelingen die voorheen vanzelfsprekend waren, wist ze al snel dat de ziekte haar niet over zou slaan.

Euthanasie

"Ze was een hele mooie vrouw en moeder. Als dat afbrokkelt, dan verlies je een stuk van je identiteit, een stuk van degene die je als mens wil blijven", zegt predikant Rietveld. Om de regie die ze zo graag had vast te houden, koos Tiny voor euthanasie.

"Ik begreep haar", vertelt hij. "De jaren die we kregen, waarvan we wisten dat ze opraakten, hebben we heel bewust geleegd. We hebben er tot het laatst de goeie dingen uitgehaald."

Dichter van Leegte, in dagen vol gemis (foto: Omroep Zeeland)

Zegers was blij dat er ruimte was om voor euthanasie te kiezen, vertelt de predikant. In de kerk waar hij werkt, werd daar open over gedacht. "De kerk zit daar niet als een strakke moraalmeester", vertelt hij. "Over zaken rond ethiek, groeit de kerk met de mensen mee."

Dichter van Leegte

Om zijn verdriet te verwerken, sloeg predikant Rietveld aan het dichten. "Bezig zijn met taal is een uitlaatklep die mij goed deed", vertelt hij. "Dat heb ik al ongeveer sinds m'n zeventiende."

De gedichten die hij gedurende drie jaar schreef, zijn nu gebundeld in In dagen vol van gemis. Er staan een kleine honderd gedichten in, waar het proces van verlies en verwerking als een rode draad doorheen loopt. "In het begin voel je het gemis en de pijn, maar tegen het einde is er ook al een soort kracht en realiteitszin. Van: ik raak je kwijt, maar ik ga verder."

De Zeeuwse Kamer | Predikant Egbert Rietveld over de ziekte van zijn vrouw en zijn dichtbundel