Coronastickers verdwijnen van stations, 'Nu is het gewoon duidelijk'

Op de coronastickers stond onder meer 'houd afstand', 'houd rechts' en 'mondkapje'. "Hier in Vlissingen was alles binnen een half uur weg. Vandaar dat langs de hele Zeeuwse lijn de stickers in één dag kunnen worden weggehaald", zegt NS-woordvoerder Arno Leblanc.

Niet alle stickers gaan er zo makkelijk af. "Rommel", verzucht een van de werkmannen, terwijl hij met z'n schraper over de stoeptegel gaat, in de hoop het laatste beetje geel eraf te halen.

Mondkapjes in de trein verplicht In de trein blijft het mondkapje wel verplicht. Via onder meer schermen in de trein en op de stations worden reizigers hierop geattendeerd. Ook conducteurs zullen mensen aanspreken.

Op de vraag of de woordvoerder niet bang is dat de stickers er over een maand weer op moeten, zegt Leblanc: "De stickers zitten er al anderhalf jaar op. Op sommige plekken begon het er al af te bladderen." En daarbij: "We willen nu in ieder geval geen verwarring. De maatregelen op het station zijn niet meer nodig, dus we halen ze nu gewoon weg."