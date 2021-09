Prikstraten in Middelburg en Terneuzen gesloten, Zierikzee en Goes blijven open

"We hebben in totaal zo'n 500.000 prikken gezet in de afgelopen tijd. Met op het hoogtepunt veertig medewerkers per locatie per dag", zegt Joyce van der Leer, coördinator vaccinatielocaties bij de GGD. "De locaties in Middelburg en Terneuzen zijn nu gesloten, maar het gevoel van trots overheerst bij ons. We hebben de klus maar mooi geklaard."

Voor zeer kwetsbare patiënten komt er de mogelijkheid voor een derde vaccinatie. "Die derde prik is alleen voor mensen met een slecht werkend afweersysteem", zegt Van der Leer. "Maar dan gaat het om heel andere aantallen, maximaal 8.800 in Zeeland. Voor dit soort aantallen hoeven we de grote priklocaties niet open te houden."

Wie krijgt een derde prik? Patiënten met een ernstige afweerstoornis, vanaf 12 jaar, krijgen een derde prik. Het gaat onder andere om mensen die een orgaantransplantatie hebben ondergaan, nierpatiënten en mensen met leukemie. De hele lijst staat op de website van het RIVM. Zij krijgen half oktober een brief van hun medisch specialist. Met de brief kunnen zij zonder afspraak naar een priklocatie.

Er worden in de komende tijd wel mobiele priklocaties ingezet. Twee bussen van de GGD Zeeland zullen door de hele provincie rijden om mensen in hun eigen woonplaats te kunnen vaccineren. Op de website van de GGD zijn alle priklocaties en tijden te vinden.

Krijgen wij allemaal nog een derde 'boosterprik'? Vooralsnog heeft de gezondheidsraad besloten dat een derde prik niet voor de hele bevolking nodig is. Alleen mensen met ernstige afweerstoornissen krijgen een derde prik. Maar dat kan veranderen. In andere landen is al anders besloten en komen nu wel grote groepen in aanmerking voor een derde vaccinatie. In België kunnen bijvoorbeeld nu alle 85-plussers een derde prik krijgen. In Frankrijk en Duitsland krijgen alle ouderen en kwetsbaren een derde vaccinatie. In Israël krijgt iedereen een derde prik. Daar vervalt het coronapaspoort zes maanden na de tweede prik.

