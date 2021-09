Opletten geblazen! 'Monsterwesp' de Aziatische hoornaar vliegt weer uit

Zo ziet de Aziatische hoornaar eruit (foto: ANP)

De soort is dit jaar al op zestien plekken gezien in Nederland, waarvan vijf keer in Zeeland. "Binnenkort vliegen de bevruchte koninginnen uit om een plek te zoeken voor de winterslaap en zich vervolgens opnieuw voort te planten", vertelt Reinhold. Maar dat wil het platform voorkomen.

Vestiging en verspreiding moet worden voorkomen

"De Aziatische hoornaar is een gevaar voor onze natuur. Ze eten allerlei insecten zoals honingbijen en hommels." De monsterwesp is in 2016 op de zogeheten Unielijst geplaatst. Dat is een lijst met inmiddels 66 soorten planten en dieren die in de hele Europese Unie moeten worden aangepakt. Die aanpak houdt onder meer in dat vestiging en verspreiding moet worden voorkomen.

De Aziatische hoornaar komt van nature voor in delen van Zuidoost-Azië. Sinds 2017 komt de soort voor als een invasieve exoot in onder andere Nederland en Vlaanderen. De hoornaar heeft een zwart lijfje en de uiteinden van poten zijn geel. De Aziatische hoornaar werd in Nederland voor het eerst in 2017 in Dreischor gezien.

De hoornaar is niet gevaarlijk voor mensen. "Maar, je kunt wel geprikt worden, dat is hetzelfde als de gewone wesp", vertelt Reinhold. "Zeker als je in de buurt van een nest, dan kunnen de hoornaars nog wel eens in de aanval gaan."

Wat moet je doen als je een Aziatische hoornaar ziet?

Maar, wat moet je doen als je een Aziatische hoornaar ziet? "Een foto maken is het belangrijkste", antwoordt Reinhold. "Via een app kun je controleren of het een Aziatische hoornaar is. Als het er een is, kun je een melding maken op www.waarneming.nl en dan kunnen deskundigen er naar kijken."

