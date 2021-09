De eerste vluchtelingen zijn aangekomen in de Zeelandhallen: 'Het is heel basic'

De komende maanden komen er alleenstaande, mannelijke vluchtelingen in de Zeelandhallen wonen: "We hebben afgesproken dat dat voor de komende zes maanden zal zijn, met een optie voor verlenging. Het gaat hier in Goes vooral om asielzoekers uit Syrië die in afwachting zijn van de procedure voor hun asielaanvraag", legt Kapteijns uit.

Tekort aan opvangplekken

De locatie in de Zeelandhallen kwam als geroepen: "Door de grote vluchtelingenstroom uit Afghanistan, hebben we op dit moment echt een tekort aan opvangplekken voor andere asielzoekers. Daarom moeten we uitwijken naar noodopvanglocaties. We zijn heel blij dat we hier die mogelijkheid hebben gekregen", vertelt Kapteijns.

Bedden asielzoekerscentrum in de Zeelandhallen in Goes (foto: Omroep Zeeland)

Toch heeft Kapteijns een dubbel gevoel bij de noodopvanglocatie in Goes: "Aan de ene kant ben ik trots en dankbaar dat het gelukt is om dit voor elkaar te krijgen en mensen een plek te kunnen bieden. Aan de andere kant is het niet ideaal. Het is verdrietig dat we mensen op deze manier moeten opvangen omdat we een tekort hebben aan andere locaties."

Wifi en een stopcontact

In 2015 en 2016 vingen de Zeelandhallen ook asielzoekers op: "Daar hebben we van geleerd. Zo zijn de bedden nu met gordijntjes af te sluiten zodat de bewoners wat meer privacy hebben. Ook is er WiFi en hebben we voor iedereen een stopcontact. Je telefoon opladen is heel belangrijk want zo kun je contact blijven houden met familie en vrienden."

Naar verwachting zijn aan het einde van deze week alle 320 bedden bezet.