Demissionair staatssecretaris van Klimaat: 'Zeeland kan gezond verstand in de kerncentrale-discussie brengen'

Yesilgöz bracht twee uur door in de kerncentrale. Ze besprak de mogelijkheden om na 2033 de centrale alsnog open te houden. Volgens sommige politieke partijen is dat nodig om de klimaatdoelstellingen te halen. "De Tweede kamer heeft verzocht om te onderzoeken of Borssele nog langer open kan blijven, dus ik ben hier om het gesprek aan te gaan over de mogelijkheden. Het was haar tweede bezoek aan de kerncentrale.

Stabiele energiemix in de toekomst

De staatssecretaris laat op dit moment onderzoek uitvoeren naar de mogelijkheden om kernenergie in te zetten om de klimaatdoelen voor 2050 te halen. De VVD, liet bij monde van Mark Harbers weten ruimte te zien voor drie tot tien nieuwe kerncentrales, en dat eigenlijk in 2025 al begonnen zou moeten worden met de bouw. "Dat zegt mijn partij, maar ik ben hier als staatssecretaris en nieuwe kerncentrales staan nog niet op de agenda, wel de rol van kernenergie in de toekomstige mix", volgens Yesilgöz, "Maar we moeten kijken naar stabiele energie in de toekomst, ook als het niet waait of als de zon niet schijnt."

Kerncentrale in Borssele (foto: Omroep Zeeland)

"We hebben niet de luxe dat we kunnen denken sommige energievormen uit te sluiten", gaat Yesilgöz verder, "En als het dan gaat om kernenergie hoor ik vaak dat er geen marktpartijen geïnteresseerd zouden zijn. Maar ik heb een studie daarnaar laten uitvoeren, en die zijn er wel." Volgens de staatssecretaris willen die marktpartijen wel dat er aan een aantal randvoorwaarden wordt voldaan. Een sneller vergunningstraject is er daar één van.

Laten zien dat het wel kan

Zeeland laat volgens Yesilgöz zien dat je op een relatief kleine oppervlakte een brede energiemix kunt hebben, en daarmee een voorbeeld is van hoe het wel kan: "Ook zie ik veel mensen uit de omgeving die hier werken tot tevredenheid: "Zeeland kan met deze mensen gezond verstand in de discussie brengen. Even rustig ademhalen en laten zien, zo werkt het ook."