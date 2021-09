Zeeuwse Evelien in Oostenrijk: 'Regering wil de maatregelen voor de après-ski aanscherpen'

Evelien vanuit Oostenrijk (foto: Omroep Zeeland)

In het radioprogramma Zeeland komt Thuis houdt Evelien ons iedere week op de hoogte over het reilen en zeilen rondom de coronamaatregelen in Oostenrijk.

'Genezen of gevaccineerd voor de après-ski'

"Wat jullie nu hebben, met de checks voor de horeca, hadden wij in juni al", vertelt Evelien. "Omdat het skiseizoen er nu aan zit te komen gaat onze regering kijken naar hoe er met veiligheid rondom de après-ski omgegaan moet worden. Eerst hadden wij de drie G's: gevaccineerd, getest of genezen. De regering wil dat voor de après-ski aanscherpen naar twee G's: gevaccineerd of genezen."

Volgens Evelien komt iedereen in Oostenrijk aan de beurt voor een derde coronaprik. "De 80-jarigen hebben hun oproep al gehad. Die moeten volgende maand al. Daarna zijn de volgende leeftijdscategorieën aan de beurt."